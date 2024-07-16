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Haberler Afyonkarahisar Komşusunu tarlasına dadanan domuz sanarak vurdu

Komşusunu tarlasına dadanan domuz sanarak vurdu

Afyonkarahisar'da tarlasında dadanan domuzları vurmak için bekleyen adam o sırada soğan tarlasına sulamaya gelen komşusunu yanlışlıkla vurdu. Domuz sandığı komşusu hayatını kaybederken gözaltına alınan adam, cezaevine gönderildi.

İHA
Komşusunu tarlasına dadanan domuz sanarak vurdu

Afyonkarahisar'daki olay, önceki gün Hocalar ilçesi Kozluca köyünde edinilen bilgilere göre, H.K. isimli şahıs tarlasına dadanan domuzları vurmak için nöbet tutmaya başladı. Bu sırada H.K.'nin komşusu Fikri Gündoğdu isimli şahıs tarlasını sulamak için geldi. H.K. ise elindeki av tüfeği ile Gündoğdu'yu domuz sanarak yanlışlıkla vurdu.

Durumu fark eden H.K., ardından jandarmaya haber vererek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri Gündoğdu'nun öldüğünü belirledi. Olay sonrası H.K. jandarma tarafından gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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