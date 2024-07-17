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Haberler Afyonkarahisar Kavga esnasında 4 aylık bebeğin kafasına oklava geldi

Kavga esnasında 4 aylık bebeğin kafasına oklava geldi

Afyonkarahisar’da iki aile arasında çıkan tartışma kavgaya döndü. Kavga esnasında 15 yaşındaki çocuğun attığı oklava 4 aylık bebeğin kafasına isabet etti. Yaralanan bebek hastaneye kaldırılırken inceleme başlatıldı.

İHA
Kavga esnasında 4 aylık bebeğin kafasına oklava geldi

Afyonkarahisar'da kent merkezi Beyazıt Mahallesinde meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre, mahallede yaşayan iki aile arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü kavga çıktı. Yaşanan kavgada iddiaya göre, 15 yaşındaki M.T.'nin fırlattığı oklava 4 aylık bebek M.A.G'nın kafasına isabet etti.

Ardından küçük çocuk çevredekiler tarafından özel araç ile ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bebeğin hastanedeki tedavisinin devam ettiği kaydedilirken, olayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldığı ve gözaltılar olduğu bildirildi.

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