Kardeş katili yakayı ele verdi

Konya'nın Akşehir ilçesinde Ceylani Şahbaz (48), kendisi gibi pazarcılık yapan ağabeyi Kadir Şahbaz'ı (61) çıkan tartışmada tabancayla öldürüp, annesi Fadime Şahbaz'ı da (84) ağır şekilde yaraladı. Olayın ardından kaçan Şahbaz, Afyonkarahisar'da yakayı ele verdi.

8 SUÇ KAYDI BULUNUYOR

Olay, Akşehir ilçesi Kileci Mahallesi Paşa Hafız Sokak'taki evde meydana geldi. 8 suç kaydı olduğu öğrenilen Ceylani Şahbaz, henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı kendisi gibi pazarcılık yapan ağabeyi Kadir Şahbaz ile annesi Fadime Şahbaz'a tabancayla ateş edip kaçtı. Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık görevlileri, 5 suçtan kaydı olduğu öğrenilen Kadir Şahbaz'ın öldüğünü belirledi. Ağır yaralanan Fadime Şahbaz ise kaldırıldığı hastanede yoğun bakımda tedavi altına alındı. Olaydan sonra Ceylani Şahbaz, kızı M.Ş.'yi (20) de yanına alıp aracıyla Afyonkarahisar'a doğru kaçtı. Akşehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin verdiği bilgi doğrultusunda harekete geçen Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aracı takibe alıp, şüpheli ile kızını, Ali Çetinkaya Mahallesi 1304 Sokak'ta suç aleti tabancayla yakalayıp gözaltına aldı. Araçta yapılan aramada mermiler ve bıçak da ele geçirildi. Ceylani Şahbaz ve kızı Akşehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.