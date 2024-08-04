Aşkına ikinci hayatı verdi

BÖBREĞİNİ BAĞIŞLADI

AFYONKARAHİSAR'DA yaşayan Ahmet Çınar (48), lise yıllarında aynı sırayı paylaştığı, 30 yıllık hayat arkadaşı Ayla Çınar'ın (47) sağlığına kavuşması için gönüllü organ bağışçısı oldu. Hastanede yapılan tetkiklerde dokular uyumlu çıkınca, Ahmet Çınar'ın bir böbreği eşine nakledildi.

BEBEK SAHİBİ OLDULAR

BAŞARILI operasyonla sağlığına kavuşan Ayla Çınar, eşi ve yeni dünyaya gelen bebeğiyle birlikte sağlıklı bir yaşam sürdürüyor. Eşine ikinci hayatı veren Ahmet Çınar, "Onun acı çekmesini, diyalize girmesini istemedim. O süreçte bana düşen neyse onu yapmaya çalıştım" dedi.