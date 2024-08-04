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Haberler Afyonkarahisar

Aşkına ikinci hayatı verdi

Böbrek naklinin ardındın çocuk sahibi olduklarını belirten Ayla Çınar, “Ameliyattan sonra hamile kaldım. Çok şükür bebeğimizi de kucağımıza aldık. Çok mutluyuz” diye konuştu.

KAZIM YÖRÜKCE
Aşkına ikinci hayatı verdi

BÖBREĞİNİ BAĞIŞLADI

AFYONKARAHİSAR'DA yaşayan Ahmet Çınar (48), lise yıllarında aynı sırayı paylaştığı, 30 yıllık hayat arkadaşı Ayla Çınar'ın (47) sağlığına kavuşması için gönüllü organ bağışçısı oldu. Hastanede yapılan tetkiklerde dokular uyumlu çıkınca, Ahmet Çınar'ın bir böbreği eşine nakledildi.

BEBEK SAHİBİ OLDULAR

BAŞARILI operasyonla sağlığına kavuşan Ayla Çınar, eşi ve yeni dünyaya gelen bebeğiyle birlikte sağlıklı bir yaşam sürdürüyor. Eşine ikinci hayatı veren Ahmet Çınar, "Onun acı çekmesini, diyalize girmesini istemedim. O süreçte bana düşen neyse onu yapmaya çalıştım" dedi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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