Afyonkarahisar’da termometreler 41’i gösterdi

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde bir süredir devam eden sıcak hava dalgası hayatı olumsuz etkiledi. Aşırı sıcaklardan dolayı vatandaşlar gündüz saatlerinde sokağa çıkmaktan kaçınırken, dışarı çıkmak zorunda kalanlar ise gölgelik alanlara sığındı.

Şuhut'ta hava sıcaklıklarından etkilenen Veli Kuzu, sıcak havanın kendisini çok etkilediğini ifade ederek şunları söyledi:

"Maalesef havalar çok sıcak 41 dereceyi gördük. Bugün vatandaşlarımızın gölge alanlarda vakit geçirmesini istiyoruz. Vatandaşlarımız biraz daha dikkatli olsunlar. Bol bol su içmelerini tavsiye ediyoruz. Kendilerine dikkat etsinler. Dışarıya çıkmasınlar."

Öte yandan ilçede vatandaşların daha çok gölge alanlarda vakit geçirdiği görüldü.