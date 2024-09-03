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Haberler Afyonkarahisar

FETÖ firarisi yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı

Afyonkarahisar’da 2016 yılında FETÖ üyesi olmaktan ihraç edilen askeri personel yurt dışına kaçmaya çalıştığı yurt dışına kaçmaya çalışırken ekipler tarafından yakalandı.

İHA
FETÖ firarisi yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı

Alınan bilgiye göre 2016 yılında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyesi olma suçundan hakkında işlem yapılan, askeri personel olarak görev yaparken KHK kapsamında ihraç edilen M.B. isimli şahsın, illegal yollardan yurt dışına kaçmaya teşebbüs ettiği bilgisini alan Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler harekete geçti.

Şahıs polis tarafından yapılan yol uygulamasında yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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