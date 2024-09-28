Meşhur Afyon Lokumu 'Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

'AFYONKARAHİSAR ŞEHRİMİZ ARTIK BİR DÜNYA MARKASI'

Aile ve Sosyal İşler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "114 metre 70 santim boyunda devasa bir lokum icra ettiler. Rekor bir zamanda, Afyonkarahisar şehrimiz artık bir dünya markası. Lokumu ile tescilli bir şehirdi. Afyonkarahisar bunu bir kez daha dünyaya ispatlamış oldu. Lokum ustalarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Afyon Valisi Kübra Güran Yiğitbaş ise "Türkiye'deki üç gastronomi şehrinden biriyiz. Bu bizim için gurur verici bir özellik. Yemeklerimizi, kültürümüzü tanıtmak için bir fırsat. Bugün Guinness Rekorlar Kitabı'na girme denememiz oldu. 114 metre 70 santim Afyon Lokumu yaparak rekor kırıldı. Bu şekilde şehrimiz dünyaya sesini duyurdu. Kültürümüzü, lezzetlerimizi, tarihimizi ve doğamızın herkesin tanımasını öğrenmesini istiyoruz. Bunun için gayret ediyoruz tüm kurumlarımız ile birlikte" diye konuştu.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal ise "GastroAfyon festivalinde dünyanın en uzun Türk Lokumu ile Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi başardık. Afyonkarahisar için tarihi bir gün, tarih yazıldı. Afyonkarahisar'ın adı artık Guinness Rekorlar Kitabı'nda en uzun lokumunun üretimi ile geçmiş oldu. Üç gün boyunca festivalimiz devam edecek. Yarışmalarla, Workshoplarla, panellerle, tanıtımlarla ve konserler ile devam edecek Lezzet Festivalimize herkesi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Afyon Profesyonel Aşçılar Dernek Başkanı Hamza Kalkan da "GastroAfyon Lezzet Festivali'nde 40 ülkeden 50 yabancı şefimiz katıldı. Ülkemizin değerli gurmeleri, yazarları, şefleri ve ınfluencerları ile birlikte dolu dolu katılım gerçekleşti" dedi.

GastroAfyon Turizm ve Lezzet Festivali 29 Eylül Pazar akşamına kadar sürecek.