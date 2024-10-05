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Düğünlerde havaya ateş açan 14 maganda yakalandı

Afyonkarahisar’ın Çobanlar ilçesinde düğün ve eğlencelerde silahla havaya ateş açan 14 maganda, görüntülerden tek tek tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından şafak vakti yapılan operasyonla gözaltına aldı.

İHA
Düğünlerde havaya ateş açan 14 maganda yakalandı

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çobanlar ilçesinde ikamet eden 14 şüpheli şahsın gerçekleştirilen düğün ve eğlencelerde silahla havaya ateş ederek genel güvenliği tehlikeye soktuklarını tespit etti. Ardından şahısların kimliklerini tek tek tespit ederek gözaltına aldı.

Şahısların evlerine yapılan baskınlarda ise yapılan aramalarda 6 adet tabanca, 4 adet kurusıkı tabanca, 8 adet av tüfeği, 14 tabanca şarjörü ve 500'e yakın mermi ele geçirildi. Yakalanan şahısların jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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