Güllü'nün arkadaşından Tuğyan hakkında kan donduran iddia! Ölmeden önce Güllü ne anlattı? İşte detaylar...

Sanatçı Güllü'nün, Çınarcık'ta 26 Eylül'de 6. katta bulunan evinin camından düşerek ölümünün ardında tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile ilgili her gün yeni bir iddia ortaya çıktı.
ATV Ana Haber'e bağlanan ve Şükran Uslu'nun sorularını yanıtlayan Güllü'nün yakın arkadaşı Özlem Kara, çarpıcı açıklamalar yaptı.
MİRASTAN REDDEDECEKTİ
Kara, Güllü'nün kızı Tuğyan'dan çok korktuğunu, oğlu Tuğberk'ten ise çekindiğini belirterek, "Güllü'yü kızı 'Sen bana para vermezsen torunun Karmen'i organ mafyasına satacağım' diye tehdit etmiş.
Hatta bazen uyandığında ayak ucunda kızı Tuğyan'ı görünce ölüm korkusu yaşamış. Kızı uyuşturucu bağımlısıymış. Bu yüzden de evin her tarafına kamera bağlatmış.
Güllü Hanım bana, torununun can güvenliğini sağlamak istediğini, kazancını garanti altına alıp çocuklarını mirastan reddederek hacca gitmeyi düşündüğünü söyledi. Çocuklarından soğumuştu" ifadelerini kullandı.
SİLİVRİ'YE NAKLEDİLDİ
Güllü'yü "Kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanan Tuğyan, Gebze'deki Kadın Cezaevi'nde psikolojik şiddet gördüğünü iddia etti.
Kaldığı koğuştaki arkadaşlarından da korktuğu belirtilen Tuğyan, önceki akşam Silivri Cezaevi'ne nakledildi.
GÜLLÜ'NÜN ÖLÜMÜNDE SIR PERDESİ ARALANIYOR!
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'le Sultan Nur Ulu'nun arkadaşlığını Güllü'nün ölümünden bir-iki ay önce öğrendiğini dile getiren baba Ulu, birkaç kez kendisiyle telefonla görüştüğünü ve merhabalaştıklarını açıkladı. Baba Ulu, Güllü'nün ölümünü bir arkadaşı vasıtasıyla öğrendiğini ve Güllü'nün hayranı olduğu için arkadaşının kendisine haber verdiğini söyledi.
'DÜŞME ANINI GÖRMEDİM' DEDİ
Güllü'nün yüksekten düştüğü sırada aynı odada kızının da olduğunu televizyondan öğrendiğini aktaran baba Ulu, kızının olay gününü kendisine şöyle anlattığını aktardı: "Olay günü kızımı aradım, bana konuşacak durumda olmadığını, Güllü'nün düştüğü olayı hatırlamadığını, görmediğini, olayın kaza olduğunu söyleyince o gün kapattık.
Sonraki konuşmalarımızda ben olayı sorduğumda bana olayı, önce yemek yediklerini, sonra film izlediklerini, oyun oynadıklarını, Tuğyam'la birbirinin saçlarını ördüklerini, sonra da Tuğyan'ın odasına geçtiklerini söyledi.
Ardından Güllü'nün odaya geldiğini, roman havası oynadıklarını, geçirdiği kazadan dolayı alnından cam parçası çıktığı için o anlarda aynaya baktığını, Tuğyan'ın önünde olduğunu için görüş açısını kapattığını, ses duyunca Güllü'nün düştüğünü fark ettiklerini anlattı.
KORKUTMAK İÇİN MESAJ ATTIM
Kızına 'Sen öldürdün' mesajını korkutma amacıyla attığını söyleyen Ulu, "Hem bir şey biliyorsa söylesin hem de bana biraz daha saygılı olsun diye bu şekilde mesaj attım. Korkutmak için attım.
Bu süreç boyunca Tuğyan ve Sultan'la birlikte olduğum zamanlarda Güllü'nün ölümüne neden olduklarına dair bir konuşmalarını duymadım ve ölümüne sebep olduklarına dair bir şey hissetmedim. Kızım da böyle bir şeyi görse mutlaka söylerdi. Eğer baskı altında kaldıysa da mutlaka söyler" dedi.
KURTULMAK İÇİN 'BEN KAÇIRIRIM' DEDİM
Selahattin Mert Barut isimli kişinin kızı Sultan Nur Ulu ile telefon konuşmalarına birkaç kez şahit olduğunu belirten baba Ulu, şöyle konuştu: "Bu konuşmalarda kızıma, 'Bak sizi alacaklar, paket edecekler, gelin sizi yurt dışına kaçırayım' gibi şeyler söyledi. Kızım kabul etmedi.
Bir-iki kez merhaba demek için şahısla konuştum. Sonra telefonuma ulaşmış. Bana da kızımı yurt dışına götürmeyi teklif etti. Kabul etmedim. Israrla bu teklifleri yapınca bunaldığım için, beni tekrar aramasın diye 'Kızım yurt dışına kaçacaksa, ben kaçırırım' dedim."
'OLAYI HEP AYNI ŞEKİLDE ANLATTILAR'
Kızına Güllü'nün düştüğünü 'nasıl' görmediğini defalarca sorduğunu aktaran baba Ulu, sözlerine şöyle devam etti: "Her seferinde bana aynı şekilde olayı anlattı. Bana olayı anlatırken yalan söylediğini veya tedirgin olduğunu, bir şeyden korktuğunu hissetmedim.
" Kızının psikolojik olarak zorlandığını hissettiğini belirten Ulu, "Destek olmak için Yalova'ya geldim. Yanında kaldığımda Tuğyan da 10 gün bizim yanımızda kaldı. Tuğyan'a da olayı sordum, o da kızımın anlattığı gibi anlattı" dedi.
"ATACAĞIM ŞİMDİ SENİ"
İncelemelerde "Atacağım şimdi seni" sesi özel tekniklerle netleştirildi. Bu sözü Güllü'nün kızı Gülter'in söylediği tespit edildi. Soruşturmaya göre, Gülter ile arkadaşı Ulu, yüksek oranda alkol alan Güllü banyoya gittikten sonra penceresi yere yakın olan odaya gidip pencereyi açtı.
Daha sonra Güllü'nün her duyduğunda severek oynadığı roman havası "Malkara" müziğini açtı. Lavabodan çıkınca müziği duyduktan sonra şaşırıp "O ne lan" diyen Güllü, odaya gitti. Burada Tuğyan, "Atacağım şimdi seni" dedikten sonra yaşanan boğuşmanın ardından annesini pencereden aşağıya itti.
VALİZLER BAGAJDAYKEN GÖZALTI
Güllü'nün kızı Gülter ve arkadaşı Ulu, Büyükçekmece'deki Ertürkler Caddesi Akdil Sokak Dolunay Sitesi'nden önceki akşam 21.45'te valizlerle çıktı. İkili, valizleri otomobilin bagajına yükledikleri sırada "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan gözaltına alındı. Ulu'nun babası Arif Ulu'nun da gözaltına alındığı kaydedildi.
GÜRCİSTAN ÜZERİNDEN KAÇACAKLARDI
Emniyet kaynakları, şüphelilerin Gürcistan üzerinden yurtdışına çıkmayı planladıklarına ilişkin bilginin teyit edildiğini, güzergâh analizinin bu doğrultuda yapıldığını açıkladı.
SAVCI ÖKSÜZ: İĞNEYLE KUYU KAZAR GİBİ TİTİZ ÇALIŞTIK
Soruşturmayı yürüten Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz, "Dosyada gizlilik kararı var. İğneyle kuyu kazar gibi ayrıntılı, dikkatli ve gizli bir soruşturma yürüttük. Somut delilleri yakalayabilmek için titiz çalıştık. Somut delillerle karşılarına çıkmamız gerekirdi. Ayrıntılı bir çalışmanın eseri" dedi.
Güllü'nün aile avukatlığını yapan Rahmi Çelik ve beraberindeki avukatlar dosyadan çekildiklerini Tuğyan Ülkem Gülter'in avukatlığını bıraktıklarını açıkladı.
TUĞYAN ÜLKEM GÜLTER'İN ANNESİNİ İTTİĞİNİ İTİRAF ETTİ
Yurtdışına firar etmek üzereyken yakalanan Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı emniyette ifade verdi. Güllü'nün öldüğü akşam evinde bulunan kızının arkadaşı Sultan Nur Ulu ifadesinde Tuğyan Ülkem Gülter'in annesini ittiğini itiraf etti.