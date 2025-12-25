Güllü'nün arkadaşından Tuğyan hakkında kan donduran iddia! Ölmeden önce Güllü ne anlattı? İşte detaylar...

GÜLLÜ'NÜN ÖLÜMÜNDE SIR PERDESİ ARALANIYOR!



Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'le Sultan Nur Ulu'nun arkadaşlığını Güllü'nün ölümünden bir-iki ay önce öğrendiğini dile getiren baba Ulu, birkaç kez kendisiyle telefonla görüştüğünü ve merhabalaştıklarını açıkladı. Baba Ulu, Güllü'nün ölümünü bir arkadaşı vasıtasıyla öğrendiğini ve Güllü'nün hayranı olduğu için arkadaşının kendisine haber verdiğini söyledi.

'DÜŞME ANINI GÖRMEDİM' DEDİ



Güllü'nün yüksekten düştüğü sırada aynı odada kızının da olduğunu televizyondan öğrendiğini aktaran baba Ulu, kızının olay gününü kendisine şöyle anlattığını aktardı: "Olay günü kızımı aradım, bana konuşacak durumda olmadığını, Güllü'nün düştüğü olayı hatırlamadığını, görmediğini, olayın kaza olduğunu söyleyince o gün kapattık. Sonraki konuşmalarımızda ben olayı sorduğumda bana olayı, önce yemek yediklerini, sonra film izlediklerini, oyun oynadıklarını, Tuğyam'la birbirinin saçlarını ördüklerini, sonra da Tuğyan'ın odasına geçtiklerini söyledi.