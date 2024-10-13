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Afyonkarahisar'da deprem! AFAD büyüklüğü açıkladı

AFAD, Afyonkarahisar'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 03.14'te yaşanan depremin derinliği ise 10.26 kilometre olarak ölçüldü. Öte yandan Afyonkarahisar Valiliği sosyal medya hesabından deprem ile ilgili açıklamada bulundu.

HABER MERKEZİ
Afyonkarahisar’da deprem! AFAD büyüklüğü açıkladı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Müdürlüğü Başkanlığı'nın (AFAD) paylaştığı veriye göre Afyonkarahisar'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Büyüklük: 4.4

(Mw) Yer: Merkez (Afyonkarahisar)

Derinlik: 10.26 km

AFAD'ın paylaştığı bilgiye göre 03'14'te meydana gelen deprem yerin 10.26 km derinliğinde gerçekleşti.

AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Afyonkarahisar Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Saat 03.14'te merkez üssü Afyonkarahisar (Merkez) olan yerin 10.26 km derinliğinde ve 4.4 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. 112 çağrı merkezine şu ana kadar gelen herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Deprem sonrası ilgili tüm kurumlarımız çalışmalarını sürdürmektedir. İl ve ilçelerde ekiplerimiz taramalara devam etmektedir. Lütfen acil durum hattı olan 112'yi asılsız meşgul etmemeye özen gösterelim. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

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