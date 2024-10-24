İzinden dönen astsubay kazada hayatını kaybetti

Afyonkarahisar Çay-Dinar karayolunun Çayıryazı köyü Göcen mevkisinde yoğun sis nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik azasında 29 yaşındaki Jandarma Astsubay Üstçavuş Ali Durgut hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, 20 NS 443 plakalı TIR'ın sürücüsü H.A.'nın (58) Çay ilçesinden Dinar istikametine giderken ani fen yapması nedeniyle İ.B.'nin (54) kontrolündeki 06 DIZ 706 plakalı TIR arkadan çarptı.

Aynı istikamette seyir halindeki Jandarma Astsubay Üstçavuş Ali Durgut'un (29) idaresindeki 42 APY 272 plakalı otomobil, C.D.'nin (52) kontrolündeki 34 DP 2346 plakalı otomobil, A.S.'nin (41) kullandığı 48 ALN 102 plakalı otomobil, H.S.'nin (33) kullandığı 07 BTE 87 plakalı kamyonet ve H.K.'nın (26) idaresindeki 33 KNJ 80 plakalı otomobil ile TIR'ların çarpışması sonucu zincirleme trafik kazası yaşandı.

Jandarma Astsubay Üstçavuş Ali Durgut (29) kaza yerinde sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 15 kişi ise Afyonkarahisar, Bolvadin ve Çay Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Tedavisi tamamlanan 7 kişinin taburcu edildiği öğrenildi.

KONYA'DA DEFNEDİLECEK

10 gün önce Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Karaadilli Jandarma Komutanlığına atanan Ali Durgut'un, 2 günlük izninden dönerken feci kazanın meydana geldiği öğrenildi. Jandarma Astsubay Üstçavuş Ali Durgut'un memleketi Konya'nın Akşehir ilçesinde defnedileceği öğrenildi.