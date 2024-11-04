Ege’nin o ili için korkutan uyarı: 6.8 büyüklüğünde deprem meydana gelebilir

'DEPREM, JEOTERMAL AKTİVİTELER TARAFINDAN TETİKLENİYOR MU'

Afyonkarahisar'da 1970'lerde jeotermal faaliyetlerin başladığını aktaran Özkaymak, özellikle bu bölgede 1977'den bu yana depremler olduğuna dikkati çekti. Prof. Dr. Özkaymak, şöyle devam etti:

"Gecek fayı üzerinde jeotermal aktiviteler, faaliyetler uzun yıllardan beri yapılıyor. Gecek fayı üzerinde ilk jeotermal aktiviteler 1970'lerde başlıyor. Ve günümüze değin yoğunluk, özellikle 2010 yılından sonra artıyor. Kuyu sayısı ve sondajlar arttırılıyor. Ve biz bu Ömer- Gecek jeotermal sahasında 1000 metreye varan derinliklerden sıcak suyu, buharı alıyoruz ve yerine tekrar su enjekte ediyoruz. Böyle aktiviteler var. Basınçlı su veriyoruz. Dünyanın farklı bölgelerinde yapılan bazı bilimsel çalışmalar, bu tür jeotermal santrallerde özellikle aktivitelerin mikro ölçekte depremlere sebep olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla burada ilginç nokta şu; Ömer- Gecek üzerinde 1970'lerden sonra başlayan jeotermal aktivite var, sondajlar yapılmaya başlanıyor ve o fay üzerinde depremlere, mikro sismik aktiviteye baktığımızda da 1977'de başlıyor. Bu da çok ilginç. Ve günümüze değin artarak devam ediyor. Dolayısıyla bu kesin böyledir demiyoruz ama şu soruyu sormamız gerekiyor; 'Afyonkarahisar'da meydana gelen bu mikro aktiviteler, deprem aktiviteleri, sismik aktiviteler acaba jeotermal aktiviteler tarafından, faaliyetler tarafından tetikleniyor mu?' Bunu da incelememiz gerekiyor."