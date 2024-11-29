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Haberler Afyonkarahisar 14 yaşındaki çocuğun kullandığı araç kaza yaptı: 2'si çocuk 6 yaralı

14 yaşındaki çocuğun kullandığı araç kaza yaptı: 2'si çocuk 6 yaralı

Afyonkarahisar’da meydana gelen trafik kazasında 14 yaşındaki çocuğun kullandığı araçla başka bir otomobil çarpıştı. Kaza sonucu 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

İHA
14 yaşındaki çocuğun kullandığı araç kaza yaptı: 2’si çocuk 6 yaralı

Kaza, Afyonkarahisar - Konya kara yolu Çobanlar kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.S,(69) idaresindeki 03 ET 588 plakalı otomobil, kavşakta henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü ehliyeti bulunmayan M.Ç'nin (14) kullandığı 03 VL 289 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile otomobillerdeki K.K, (63), K.K, (59) M.K, (37) ile B.M.Ç, (9) yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olayın ardından savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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