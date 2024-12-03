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Haberler Afyonkarahisar TIR'dan düşen metal rulolar yola saçıldı: Araç hurdaya döndü

TIR'dan düşen metal rulolar yola saçıldı: Araç hurdaya döndü

Afyonkarahisar'da tırın dorsesinde taşıdığı ve her birinin ağırlığı yaklaşık 7.5 ton olan metal rulolar araçtan yola düştü. Otomobili ile yoldan geçen S.K., ruloları fark etmeyerek çarptı. Kazada otomobil hurdaya dönerken, sürücü ise yaralandı.

İHA
Afyon’da TIR’dan düşen metal rulolar felakete yol açtı: Araç hurdaya döndü

Afyonkarahisar'da bir tırın dorsesinden yola düşen ve her birinin ağırlığı yaklaşık 7.5 ton olan metal rulolar az kalsın faciaya neden olurken, rulolara çarparak hurdaya dönen bir otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Afyon’da TIR’dan düşen metal rulolar felakete yol açtı: Araç hurdaya döndü

Kaza, Bolvadin ilçesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.K.'nin kullandığı 31 AIT 025 plakalı tırın dorsesinde taşıdığı ve her birinin ağırlığı yaklaşık 7.5 ton olan metal rulolar bilinmeyen bir nedenden ötürü araçtan yola düştü.

Afyon’da TIR’dan düşen metal rulolar felakete yol açtı: Araç hurdaya döndü

Bu sırada 03 SC 576 plakalı otomobili ile yoldan geçen S.K., ruloları fark etmeyerek çarptı. Kazada otomobil hurdaya dönerken, sürücü ise yaralandı. Yaralanan sürücü ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulanslar hastaneye kaldırıldı.

Afyon’da TIR’dan düşen metal rulolar felakete yol açtı: Araç hurdaya döndü

Sürücünün durumunun ciddiyetini koruduğu bildirilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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