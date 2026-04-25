Haberler Gündem TOKİ KURA ÇEKİMİ BAŞLADI | Başkan Erdoğan düğmeye bastı: Yeni evler sahiplerini bulacak!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde “Ev Sahibi Türkiye İstanbul Kura Çekim Töreni”nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, 'TOKİ eliyle bugüne kadar tam 1 milyon 762 bin sosyal konutu milletimizin hizmetine sunduk.' dedi. Muhalefete göndermede bulunan Erdoğan, 'Deprem turistlerine aldırmadan çalışıyoruz. Riskli yapı stokunu azaltıyoruz.' ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde "Ev Sahibi Türkiye İstanbul Kura Çekim Töreni"nde konuştu. Başkan Erdoğan, "İstanbul için yegane çözüm kentsel dönüşümdür. İstanbul afetlere ne kadar hazır ve dirençli olursa İstanbul o derece güçlü olur, onun için buradan tüm vatandaşlarımıza şu çağrıyı yapmak istiyorum, gelin kampanyaları değerlendirin. Geç olmadan harekete geçin." dedi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

"ŞEHİRLER MİLLETLERİN KİMLİK BELGESİDİR"

Burası şehirlerden bir şehir değildir, burası altı asrın birikimi ataların hazinesi milletimizin en güzel eseridir. Şehirler milletlerin kimlik belgesidir, medeniyetlerin tapu senedidir. Edebiyattan sanata bir milletin kökleri şehirlerde gizlidir. Bu yönüyle şehirler yalnızca binalardan sokak cadde ve meydanlardan müteşekkil değildir, onlarda tarih yatar, onlarda geleceği ufku doğar. Bunun için şehre sahip çıkmaz mazi ile atiyi aynı hizada buluşturmaktır. Millet ile birlikte kültür ve medeniyeti geleceğe taşımaktır.

TOKİ eliyle bugüne kadar tam 1 milyon 762 bin sosyal konutu milletimizin hizmetine sunduk.

Bugün itibarıyla 316 bin bağımsız bölümü yarısı bizden kampanyasına dahil ettik. İstanbul için yegane çözüm kentsel dönüşümdür. İstanbul afetlere ne kadar hazır ve dirençli olursa İstanbul o derece güçlü olur, onun için buradan tüm vatandaşlarımıza şu çağrıyı yapmak istiyorum, gelin bu kampanyaları değerlendirin. Geç olmadan harekete geçin.

Bugüne kadar İstanbul'da 986 bin, Türkiye genelinde ise 2 milyon 262 bin bağımsız bölümü dönüştürmeyi başardık.

MUHALEFETE 'DEPREM TURİSTLERİ' TEPKİSİ

Deprem turistlerine aldırmadan çalışıyoruz. Riskli yapı stokunu azaltıyoruz.

(CHP'ye tepki) Mehteran takımına sırtlarını dönüyorlar, mehter marşımızdan bile Cumhuriyet karşıtlığı üretmeye çalışıyorlar.

İstanbul'da konutları 240 ay vadeyle teslim edeceğiz.

Kiralık konut uygulamasını ilk kez İstanbul'da başlatıyoruz. İstanbulumuz ve ülkemiz için hayırlı-uğurlu olsun diyorum.

