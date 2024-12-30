Yeğeninin ciğeri ile hayata tutundu

Afyonkarahisar'da yaşayan Ali Özer'e bazı rahatsızlıkları için gittiği hastanede siroz teşhisi konuldu. Bir süre tedavi gören Özer, rahatsızlığı ilerleyince Antalya'ya geldi. Başvurduğu merkezde kadavradan nakil listesine alınan Özer, bir yılda üç kez ağır özofagus (yemek borusu) varis kanaması geçirdi. Yoğun bakımda da kalan Özer'e doktorlar acil organ nakli yapılması gerektiğini söyledi. Özer, yeğeni 29 yaşındaki Orhan Özer gönüllü olunca, Antalya'daki Yaşam Organ Nakli Merkezi'ne başvurdu.

Burada yapılan tetkiklerde dokular uyumlu çıkınca, Merkezin Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı ve ekibi hastaya yeğeninden karaciğer dokusu nakletti. Yeniden hayata tutunan Özer, çok şiddetli kanamalar geçirdiğini, riskli süreç yaşadığını belirtti. Kardeşinin gönüllü olduğunu ancak dokular uymayınca yeğenin de test verdiğini anlatan Özer, şunları söyledi: "Yeğenim, 'amcama ciğerim feda olsun' dedi, karaciğerinden parça verdi. Duygulandım, onun sayesinde sağlığıma kavuştum. O benim ciğerim. Yeğenimle can ciğer olduk. Çok şükür kurtuldum."

AMCAYA YENİ YIL HEDİYESİ

Orhan Özer de babasının dokuları uyumlu çıkmayınca kendisinin gönüllü olduğunu, amcasını hep sağlıklı görmek istediğini kaydetti. Amcasının nakilden sonra hemen ayağa kalktığını bildiren Özer, "Amcamın ağır kanamaları oluyordu, 'kaybedeceğiz' diye korkmuştum. Ona en anlamlı yılbaşı hediyesini, ciğerimin yarısını verdim" ifadesini kullandı.