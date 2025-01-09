Önce platonik aşkını sonra da kendini öldürdü

Türkiye'nin kanayan yarası olan kadın cinayetlerine, dün bir yenisi daha eklendi. Afyonkarahisar'da Mehmet Akbuğa, platonik duygular beslediği Derya Kozak'ı kurşun yağmuruna tuttu. Akbuğa daha sonra kendini de öldürdü. Acı olay, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi B Blok'ta önceki gün meydana geldi. Hastanenin kantininde çalışan Derya Kozan, kendisine platonik aşk besleyen Mehmet Akbuğa ile koridorda karşılaştı.

Akbuğa, silahla Derya Kozan'a art arda ateş etti. Kozan kanlar içinde yerde yığılırken, çevrede bulunanlar panik ve korku içerisinde kaçıştı. Bu sırada Akbuğa aynı silahla kendi kafasına sıktı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Derya Kozan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, ağır yaralı olduğu anlaşılan Mehmet Akbuğa da kaldırıldığı yoğun bakım servisinde öldü.

İddiaya göre Akbuga, Derya Kozak'a karşı duygularına hiçbir zaman karşılık bulamadı.

EVLENECEĞİNİ ÖĞRENDİ

Buna rağmen vazgeçmeyen Akbuğa, konuşmak için Kozak'ın çalıştığı hastane kantinine gitti. Kozak'ın şubat ayında başkasıyla evleneceğini söylemesi üzerine Akbuğa, çılgına döndü. Silahını çıkaran Akbuğa, önce Derya Kozak'ı başından vurdu, ardından kendisine ateş ederek yaşamına son verdi.

Öte yandan katil zanlısının cinayetten 13 saat önce yaptığı paylaşım dikkat çekti. Paylaşımında, "Gerçek söz. İyilik yaptıklarımdan ya kötülük gördüm, ya ihanet" ifadelerini kullanan Mehmet Akbuğa'nın, geçtiğimiz yıl eşinden boşandıktan sonra Afyonkarahisar'a yerleştiği, burada devlet demiryollarında çalışmaya başladığı öğrenildi.