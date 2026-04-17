17 NİSAN ALTIN FİYATLARI | Yatırım yapacaklar dikkat! Altında son durum ne? Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar?

17 Nisan itibarıyla altın piyasalarına ilişkin canlı fiyatlar yatırımcıların odağında yer almaya devam ediyor. Küresel ölçekte güvenli liman talebinin yeniden artması, altın fiyatlarında yukarı yönlü bir eğilimi beraberinde getiriyor.
Özellikle ons altındaki yükseliş, yurt içi piyasada gram altın ve çeyrek altın fiyatlarını da destekleyen temel unsur olarak öne çıkıyor. Bu gelişmeler Kapalı Çarşı'ya da yansırken; gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatlarında gün içinde sürekli güncellemeler görülüyor. Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar? İşte güncel ve anlık altın fiyatlarına dair detaylar…
17 NİSAN KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 6.881,42 TL
SATIŞ: 6.938,34 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATI
ALIŞ: 11.274,28 TL
SATIŞ: 11.437,68 TL
YARIM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 22.560,28 TL
SATIŞ: 22.930,36 TL
TAM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 44.981,00 TL
SATIŞ: 45.573,00 TL
ATA ALTIN FİYATI
ALIŞ: 46.141,92 TL
SATIŞ: 46.630,40 TL
ONS ALTIN FİYATI
ALIŞ: $ 4.800,26
SATIŞ: $ 4.800,89