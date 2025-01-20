CHP’li başkandan göz boyama açılışı

Afyonkarahisar'da, önceki Belediye Başkanı Mehmet Zeybek döneminde 29 Ekim 2023'te açılışı yapılan Rahvan At Tesisleri, CHP'li Belediye Başkanı Burcu Köksal tarafından yeni bir isimle tekrar hizmete açıldı. Türklerin ilk kadın hükümdarı "Tomris Hatun" ismini alan tesisin yeniden açılması, eski Başkan Mehmet Zeybek başta olmak üzere birçok kişi tarafından tepkiyle karşılandı. Doğum gününü kutlayarak açılışı adeta şova dönüştüren Köksal'a tepki gösteren Zeybek, "Açılan bir yeri tekrar açmak biraz abes olmuş. Bunlar hizmet üretemiyor, bizim yaptıklarımızı kendi eserleri gibi gösteriyorlar" dedi.

CHP'li Burcu Köksal, AK Partili eski başkanın 2023'te açtığı tesisi, yeni ismiyle kendi projesi gibi yeniden açtı

"TESİSLER BAKIMSIZ BIRAKILDI"

Cumhuriyet'in 100. yıl kutlamaları kapsamında 29 Ekim 2023 tarihinde, dönemin Belediye Başkanı Mehmet Zeybek tarafından düzenlenen törenle hizmete açılan Rahvan At Tesisleri, Türkiye'nin en modern atlı spor tesislerinden biri olarak tanıtılmıştı. Zeybek, açılış sırasında Türkiye Rahvan Federasyonu'ndan övgü alındığını belirterek, "Federasyon başkanı 'En modern tesisi yapmışsınız' diyerek teşekkür etmişti. Ancak bizim dönemimizden sonra tesisler bakımsız bırakıldı" dedi.

Eski Başkan Zeybek, tesisin yeniden açılmasını sert sözlerle eleştirerek, "Bu tesisi biz yaptık ve halkın hizmetine sunduk. Şimdi bakımsız bırakıp tekrar açmak hizmet üretilemediğinin kanıtıdır. Bizim yaptıklarımızı kendi eserleri gibi gösterip, şov yapılıyor, milletin aklıyla dalga geçiliyor" diye konuştu.

AÇILIŞ BAHANE DOĞUM GÜNÜ ŞAHANE

AÇILIŞ töreni sonrasında Başkan Köksal için doğum günü sürprizi yapıldı. Resminin bulunduğu bir pastayla kutlama yapan Köksal açılışı adeta şova dönüştürürken, Afyonkarahisar halkı, tesisin ikinci kez açılmasını ve bu süreçte yapılan kutlamalara tepki gösterdi. Birçok vatandaş, "Belediyeden yeni projeler görmek istiyoruz, eski projelerle vakit geçirilmesin" diyerek tepkilerini dile getirdi.