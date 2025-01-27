Algı propagandasına valilik ‘dur’ dedi

CHP'li Başkan Burcu Köksal'ın yarıyıl tatili öncesi öğrencilere dağıtmak için bastırdığı, arka yüzünde kendi fotoğrafı ve açıklamasının yer aldığı kitaplara Afyonkarahisar Valiliği 'DUR' dedi. Valilik yaptığı açıklamada, CHP'li başkan Köksal tarafından bastırılan kitabın MEB Sosyal Etkinlik İzinleri Yönergesine uygun olmadığı belirtti.

Afyonkarahisar Belediyesi yarıyıl tatili öncesi öğrencilere kitap dağıtmak için İl Milli Eğitim Müdürlüğüne başvuruda bulundu. İzni alan belediye yetkilileri dağıtmayı planladıkları kitapların arka kapağına, CHP'li Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın fotoğrafını ve bir açıklamasını koyarak bastırdı.

CHP'li başkanın kitabın arka yüzünde fotoğrafını ve açıklamasına gören İl Milli Eğitim Müdürlüğü, dağıtıma izin vermeyerek durumu Afyonkarahisar valiliğine bildirdi. Kitabın okullarda dağıtımı Valilik tarafından iptal edildi.

KANUNU HATIRLATTI

Kitapların dağıtımının iptal edilmesi sonrasında, CHP'ye yakın bazı sosyal medya hesapları ve internet siteleri, kitapların Valilik tarafından engellendiği yönünde algı yaratmaya çalıştı. Valilik, bu propagandaya karşı sosyal medya üzerinden açıklama yaparak, MEB Sosyal Etkinlik İzinleri Yönergesi'nin 5. maddesinin 10. fıkrasını hatırlattı, "Sosyal etkinliklerde; kurum, kuruluş, firma, marka ve kişi reklamını veya tanıtımını ön plana çıkaran ifade ve öğelere yer verilmez" dedi. Valilik, kitapların bu hükme uygun olmadığını belirtti.

MÜZEYE DE DADANDI

Skandallarına son vermek bilmeyen CHP'li Başkan Köksal'ın seçim dönemi ile farklı dönemlerde çektirdiği fotoğraflarını cami yerleşkesi içerisinde bulunan Sultan Divani Mevlevihanesi Müzesi'ne astırması tepkilere neden oldu. Balmumu heykellerin de bulunduğu ve Mevlevi dervişlerin hayatlarını anlatmak amacıyla kurulan müzede gezenler, Köksal'ın seçim dönemi ile farklı dönemlerde çekilen fotoğraflarını görünce şaşkına döndü.

Ziyaretçiler durumu müze yetkililerine bildirerek tepkilerini dile getirirken, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünün konuyla ilgili inceleme başlattığı ve afişleri kaldırdığı öğrenildi.

MAHKEMEDEN DURDURMA KARARI

AFYONKARAHİSAR Belediye Meclisi'nin 'içkili yer bölgesi' yönünde aldığı ve bazı iş yerlerine alkollü mekan ruhsatı verdiği karara da mahkemeden 'dur' denildi. Afyonkarahisar İdare Mahkemesi karara karşı yürütmenin durdurulmasına hükmetti. Afyonkarahisar Belediye Meclisi geçtiğimiz Kasım ayında 'içkili yer bölgesi' konusunda çoğunluğu CHP'li üyelerin 'evet' yönünde verdiği oylaması ile karar aldı. Karara göre belediye tarafından belirlenen bölgelerin krokileri çıkarılarak alkollü mekan ruhsatları da verildi. Ancak AK Partili Belediye Meclis üyeleri kararı mahkemeye taşıdı. Afyonkarahisar İdare Mahkemesi ise verdiği karar ile yürütmeyi durdurdu. Karar sonrası ruhsat verilen işletmelerin durumunun ne olacağı ise belirsizliğini koruyor.

'KABUL EDİLEMEZ'

DURUMUN kabul edilemez olduğunu ifade eden AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, konuyla ilgili sert açıklamalarda bulundu. Yurdunuseven, "Mevlana'nın 7. kuşak torunu Sultan Divani Hazretlerinin maneviyatını yaşatmak üzere kurulan bu müze, bir kişinin ya da grubun tasarrufuna bırakılamaz. Bir belediye başkanının, hangi partiden olursa olsun, buradaki manevi değeri kendi fotoğraflarını asarak basitleştirmesi kabul edilemez" diyerek tepki gösterdi. Ayrıca Yurdunuseven, Belediye Başkanı Köksal'ın geçtiğimiz ay bir AK Parti kongresi sırasında Başkan Erdoğan'ın şehrin çeşitli noktalarına asılan afişlerini kaldırtmasını da hatırlattı.