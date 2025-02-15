Afyonkarahisar’dan acı haber: İspanya’ya geçici görevle gitmişti şehit oldu

Emniyet Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'ndan geçici görevle dış temsilciliklerin korunması kapsamında İspanya Madrid Büyük Elçiliği'nde bulunan polis memuru İlyas Ar, 11 Şubat'ta kalp krizi geçirdi. Ar yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ar'ın cenazesi bugün memleketi Afyonkarahisar'a getirildi.