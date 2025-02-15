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Haberler Afyonkarahisar Afyonkarahisar'dan acı haber: İspanya'ya geçici görevle gitmişti şehit oldu

Afyonkarahisar'dan acı haber: İspanya'ya geçici görevle gitmişti şehit oldu

İspanya'nın başkenti Madrid'de geçici göreve giden polis memuru İlyas Ar, görev esnasında kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti. Ar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şehidin cenazesi memleketi Afyonkarahisar'da bugün toprağa verildi.

DHA

Giriş Tarihi:

Afyonkarahisar’dan acı haber: İspanya’ya geçici görevle gitmişti şehit oldu

İspanya' nın başkenti Madrid'de geçici görevdeyken kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru İlyas Ar (41), memleketi Afyonkarahisar'da toprağa verildi.

Afyonkarahisar’dan acı haber: İspanya’ya geçici görevle gitmişti şehit oldu

Emniyet Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'ndan geçici görevle dış temsilciliklerin korunması kapsamında İspanya Madrid Büyük Elçiliği'nde bulunan polis memuru İlyas Ar, 11 Şubat'ta kalp krizi geçirdi. Ar yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ar'ın cenazesi bugün memleketi Afyonkarahisar'a getirildi.

Afyonkarahisar’dan acı haber: İspanya’ya geçici görevle gitmişti şehit oldu

Paşa Camisi'nde kılınan öğle namazının ardından polis memuru Ar, Sultandağı ilçesinde Yeşilçiftlik Mezarlığı'na defnedildi.

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