Cansız bedeni yatağında bulunmuştu! Leyla Mizrahi'nin ölüm sebebi açıklandı

Hafta sonuna iş ve cemiyet hayatı çok üzücü bir haberle uyandı. Çünkü sosyetenin sevilen ismi Leyla Mizrahi, cumartesi sabah evindeki yatağında ölü bulundu.Henüz 32 yaşında olan ve beş aylık bir oğlu olan Leyla Hanım'ın ölümü, resmen bütün sosyeteyi yasa boğdu.
Acı haberi alır almaz neredeyse bütün sosyete, ölüm nedenini öğrenmek için cenazesinin kaldırıldığı Maslak'taki hastaneye akın etti.
ÖLÜM SEBEBİ: KALP KRİZİ
Olayla ilgili soruşturma yürüten savcılık ise dün ikindi saatlerinde ölüm nedeninin kalp krizi olduğunu açıkladı.
İzmir'in tanınmış iş insanlarından Kemal Aktaş ile İzmir'in köklü ailesi Özgörkey Ailesi'den Özlem Özgörkey'in kızı olan Leyla Mizrahi, 2022 yılında, Ralfi Mizrahi ile Rahmi Koç Müzesi'nde yapılan görkemli bir düğünle evlenmişti.
Herkesin gıpta ettiği bir evlilikleri olan Leyla-Ralfi Mizrahi çiftinin, beş ay önce de bir oğulları olmuş ve evliliklerini perçinlemişlerdi.