Baba kız aynı kazada yaşamını yitirdi

Kaza, Dinar ilçesi Bağcılar köyü yakınlarında meydana geldi. İ.G. (40), idaresindeki 20 AGL 880 plakalı otomobil, hatalı sollama neticesinde karşı yönden gelen E.C., yönetimindeki 35 F 1137 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada sürücülerden İ.G., olay yerinde hayatını kaybederken, kızı G.G. (13), M.G. (11), H.G., (8), H.G. (42) ve diğer araç sürücüsü E.C., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

GÜÇLÜKLE ÇIKARILDILAR

YARALILAR sıkıştıkları araçlarda itfaiye ve AFAD ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren müdahalesi sonrası sıkıştıkları yerden çıkarılabildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan sürücü İ.G.'nin 13 yaşındaki kızı G.G., yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirilirken, olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.