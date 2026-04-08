Gel de isyan etme! İZSU çalışanı 12 saat can çekişmiş: Ortaya çıkan detay yürekleri yaktı... İzmir'de kamyonla düştüğü Çiğli Arıtma Tesisi'ndeki çukurda can veren İZSU çalışanı Sabri Kılınç'ın ailesi, olaydaki ihmaller zincirine isyan etti. Talihsiz adamın acılı eşi, "12 saat pisliğin içinde can çekişmiş. Kocam ihmalden öldü. Ben aramasaydım o çamurdaki kimyasaldan cesedine bile ulaşamayacaktım. Bu olayın peşini bırakmayacağız" dedi. METİN BURMALI ÖZEL HABER









İZMİR'DE geçtiğimiz 1 Nisan'da kam- yonla girdiği Çiğli Arıtma Tesisi'nde çukura düşerek yaşamını yitiren 38 yaşındaki İZSU personeli Sabri Kılıç'ın cenazesinin olaydan 12 saat sonra ailesinin kendi imkanlarıyla kiraladığı vinçle çıkarılması vicdanları yaralamıştı. Talihsiz adamın ailesi, olaydaki ihmaller zincirine dikkat çekerek, yaşadıkları süreçte yalnız bırakıldıklarını, İZSU ekibi tarafından da, "Araç Kemalpaşa'da sinyal veriyor" denilerek yanlış yönlendirildiklerini iddia etti.

'12 SAAT SONRA ÇIKARDIK'

YENİ Asır'a aracın takip edilmediği- ni anlatan acılı eş Ulkiye Kılınç, "Kocamı pisliğin içinde 12 saat sonra bulduk. Cesedinin bulunduğu kamyonu 40 bin liraya kiraladığımız iki vinçle çıkardık. Kocam ihmalden öldü. 24 saat geçse cesedine bile ulaşamayacaktık. Çünkü çamurdaki kimyasal eritiyormuş. Suçlular cezasını çeksin" dedi. Baba Bekir Kılınç ise, "5 bin personeli olan İZSU'dan olay günü kimseyi yanımda görmedim. Yazıklar olsun!" diyerek vefasızlığa isyan etti