Gel de isyan etme! İZSU çalışanı 12 saat can çekişmiş: Ortaya çıkan detay yürekleri yaktı...

İZMİR'DE geçtiğimiz 1 Nisan'da kam- yonla girdiği Çiğli Arıtma Tesisi'nde çukura düşerek yaşamını yitiren 38 yaşındaki İZSU personeli Sabri Kılıç'ın cenazesinin olaydan 12 saat sonra ailesinin kendi imkanlarıyla kiraladığı vinçle çıkarılması vicdanları yaralamıştı. Talihsiz adamın ailesi, olaydaki ihmaller zincirine dikkat çekerek, yaşadıkları süreçte yalnız bırakıldıklarını, İZSU ekibi tarafından da, "Araç Kemalpaşa'da sinyal veriyor" denilerek yanlış yönlendirildiklerini iddia etti.
'12 SAAT SONRA ÇIKARDIK'
YENİ Asır'a aracın takip edilmediği- ni anlatan acılı eş Ulkiye Kılınç, "Kocamı pisliğin içinde 12 saat sonra bulduk. Cesedinin bulunduğu kamyonu 40 bin liraya kiraladığımız iki vinçle çıkardık. Kocam ihmalden öldü. 24 saat geçse cesedine bile ulaşamayacaktık. Çünkü çamurdaki kimyasal eritiyormuş. Suçlular cezasını çeksin" dedi. Baba Bekir Kılınç ise, "5 bin personeli olan İZSU'dan olay günü kimseyi yanımda görmedim. Yazıklar olsun!" diyerek vefasızlığa isyan etti
'O FATURAYI ALAMAZLAR'
ACILI eş Ulkiye Kılınç, kamyonu çamur dolu çukurdan çıkarmak için aile olarak 40 bin TL'ye vinç kiraladıklarını anlattı. Vinç faturasının İZSU adına kesilmek istendiğini iddia eden baba Bekir Kılınç ise, "Para bulamazsam evimi satacağım ama bu işin peşini bırakmayacağım. O faturayı da elimden alamazlar, savcılığa sunacağım" dedi.