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Haberler Afyonkarahisar Mandalina yüklü TIR şarampole devrildi

Mandalina yüklü TIR şarampole devrildi

MURAT ŞENBAKLAVACI

Giriş Tarihi: Gazete

Mandalina yüklü TIR şarampole devrildi
AFYONKARAHİSAR'DA TIR'ın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, Emirdağ ilçesi Kırkpınar köyü yakınlarında meydana geldi. M.B. yönetimindeki TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından yol kenarındaki şarampole devrildi. Kazada sürücü ile birlikte T.Ç. yaralandı. Kazada TIR'ın dorsesinde taşıdığı yaklaşık 25 ton mandalina ise çevreye dağılarak ziyan oldu. Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.
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