CHP’li Yalım’ın sevgilisine bankamatik kadro vermişti! Başkan hakkında şaşırtan karar!

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma ile 'Rüşvet', 'irtikap' ve 'İhaleye Fesat Karıştırma" suçlarından gözaltına alınmasına ilişkin gelişmeler üzerine konuya dair sosyal medya platformlarında çeşitli paylaşımların yapıldığı tespit edildi.
FİİLEN GÖREV YAPMAYIP MAAŞ ALDI
Başsavcılık tarafından yapılan incelemelerde, Uşak Belediye Başkanı ile ilişkili olduğu iddia edilen bir şahsın Bornova Belediyesi bünyesinde işe alındığı, fiilen görev yapmadığı halde belediyeden maaş aldığı yönünde haber ve paylaşımların açık kaynaklarda yer aldığı belirlendi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından söz konusu paylaşımlar ihbar kabul edilerek yapılan çalışmalar neticesinde ilgili şahsın kimliği tespit edildi. A.A. isimli şahıs ile birlikte konu ile bağlantılı belediye yetkilileri hakkında 'Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Nitelikli Dolandırıcılık' ve 'Resmi Belgede Sahtecilik' suçundan soruşturma başlatıldı.
SGK RAPORU ŞÜPHELİLERİ ORTAYA KOYDU
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bornova Belediyesi'nde A.A.'nın "bankamatik memuru olarak çalıştırıldığına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli A.A.'nın 22 Eylül 2025 tarihinde Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi olarak SGK kaydı bulunduğu ancak fiilen görev yapmadığı tespit edildi.
EŞKİ VE 3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Soruşturma kapsamında istenen SGK Uzmanlık Raporu doğrultusunda konuya ilişkin sorumluluğu olduğu tespit edilen Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Bornova Belediyesinde Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi A.A., Bornova Belediyesi Personel A.Ş Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Müdürü P.K., Bornova Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürü V.İ.A. 'Nitelikli Dolandırıcılık" ve "Resmi Belgede Sahtecilik" suçlarından gözaltına alındı.
ŞÜPHELİLER HAKKINDA TUTUKLAMA TALEBİ
Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'nin aralarında olduğu 4 şüpheli, "Nitelikli dolandırıcılık" ve "Resmi belgede sahtecilik" suçlarından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesine sevk edildi.
3 İSİM SERBEST, 1 KİŞİYE ADLİ KONTROL ŞARTI
Yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'nin de olduğu 4 isim savcılık ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilmişti. Tutuklama istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesine sevk edilen Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ve diğer 2 isim serbest bırakıldı. Bornova Belediyesinde Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi A.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
BİR BANKAMATİK MEMURU İDDİASI DAHA
Öte yandan SGK müfettişleri yaptıkları incelemede CHP Kemalpaşa İlçe Başkanı Ahmet Yılmaz'ın eşi Sezen Yılmaz'ın da 4 ay boyunca Bornova Belediyesi'nde bankamatik olarak çalıştığını belirledi. Uşak skandalı patlak verince kadının apar topar 21 Marta iş akdinin sona erdirildiği öğrenildi. Sezen Yılmaz'ın ayrıca sağlık hizmetlerinden de yararlandığı belirtildi. Bunun üzerine SGK müfettişleri hem Sezen hem de Bornova Belediyesi yöneticileri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Sezen'in aldığı sağlık hizmetinin bedeli ile aldığı maaşların kendisinden tahsil edileceği öğrenildi. Ayrıca hem Bornova Belediyesi'ne hem de Sezen'e SGK tarafından para cezası kesileceği belirtildi.