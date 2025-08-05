Sokak ortasında kanlı hesaplaşma

İki kişi arasında telefonda başlayan tartışma sokak ortasında silahlı kavgaya dönüştü, olayda bir kişi öldü. Olay, Şuhut ilçesi Çakırözü köyünde meydana geldi. İddiaya göre, E.K. ile Mustafa Sözen arasında henüz bilinmeyen bir sebeple telefon görüşmesi sırasında tartışma çıktı.

KURŞUN YAĞMURUNA TUTTU

Taraflar arasında giderek büyüyen gerginlik, yüz yüze geldiklerinde yerini şiddete bıraktı. Tartışmanın ardından E.K., yanında getirdiği tüfekle Mustafa Sözen'e sokak ortasında defalarca ateş etti. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirildi.

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Olay yerine kısa sürede ulaşan sağlık görevlileri, ağır yaralanan Sözen'i ambulansla hastaneye kaldırdı. Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Mustafa Sözen hayatını kaybetti. Saldırının yaşandığı bölgede güvenlik önlemleri alan jandarma ekipleri, şüpheli E.K.'yi kısa sürede gözaltına aldı. Cinayetle ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı, olayın perde arkasında yatan nedenlerin araştırıldığı belirtildi.