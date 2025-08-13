Maliyenin gelir uzmanlarından Afyon’da hasılat denetimi

Merkez ve ilçelerde çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Afyonkarahisar İl Defterdarı İbrahim Gündüz, yoğun bir çalışma dönemi geçirdiklerini ifade etti.

"TÜM PERSONELİMİZ GÖREV BAŞINDA VE SAHADA"

Sektörel bazda önce doktorlar, sonrasında da sırasıyla, lokantacılar, sucukçular, şekerleme ve tatlıcılar, otoparklar ve güzellik merkezi gibi sektörlerde faaliyet yürüten işyerlerinde denetim yapıldığını belirten Gündüz, yaz sezonu nedeniyle düğün salonlarında da denetim yapıldığını söyledi.

Düğün ve gurbetçi sirkülasyonu nedeniyle yoğun günler geçiren sarraf denetimlerinin de yoğunlaştığını kaydeden Gündüz, "Maliye Bakanımızın da kamuoyuna açıkladığı şekilde sektörler bazında kayıt dışı ekonomiyle mücadele çerçevesinde denetlemelerimiz devam edecek. Vergi kayıp kaçağının sadece maliye birimlerinin denetimleri ile önleyemeyiz. Vatandaşlarımızın almış oldukları mal ve hizmetlerin karşılığında belgelerini istemeleri, verilmediği takdirde ihbar kanallarını kullanmaları halinde başarıya ulaşılabiliriz. Bu sebeple Afyonkarahisar şehir merkezi ve ilçelerimizde tüm personelimiz görev başında ve sahada" dedi.