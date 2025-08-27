İnternet üzerinden araç kiralama dolandırıcılığına dikkat! Afyonkarahisar’da yakalandılar: 2 tutuklama

Afyonkarahisar'da polis tarafından yapılan operasyonda internet üzerinden verdikleri sahte araç kiralama ilanları ile vatandaşları yaklaşık 1 milyon TL dolandıran 8 kişiden 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler bir vatandaşın araç kiralama üzerinden dolandırıldığı yönündeki ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler yaptıkları incelemede sahte araç kiralama internet sitesi üzerinden 948 bin 300 TL'lik vurgun yapıldığını belirledi. Ardından ekipler Afyonkarahisar merkezli İstanbul, Van, Bursa ve Şanlıurfa'da düzenledikleri eş zamanlı baskınlarda 8 kişiyi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.