  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Afyonkarahisar İnternet üzerinden araç kiralama dolandırıcılığına dikkat! Afyonkarahisar'da yakalandılar: 2 tutuklama

İnternet üzerinden araç kiralama dolandırıcılığına dikkat! Afyonkarahisar'da yakalandılar: 2 tutuklama

Afyonkarahisar'da internet üzerinden sahte araç kiralama işi yaparak vatandaşları 1 milyon TL dolandıran 8 kişiden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA

Giriş Tarihi:

İnternet üzerinden araç kiralama dolandırıcılığına dikkat! Afyonkarahisar’da yakalandılar: 2 tutuklama

Afyonkarahisar'da polis tarafından yapılan operasyonda internet üzerinden verdikleri sahte araç kiralama ilanları ile vatandaşları yaklaşık 1 milyon TL dolandıran 8 kişiden 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler bir vatandaşın araç kiralama üzerinden dolandırıldığı yönündeki ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler yaptıkları incelemede sahte araç kiralama internet sitesi üzerinden 948 bin 300 TL'lik vurgun yapıldığını belirledi. Ardından ekipler Afyonkarahisar merkezli İstanbul, Van, Bursa ve Şanlıurfa'da düzenledikleri eş zamanlı baskınlarda 8 kişiyi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA