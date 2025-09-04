  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Haberler Afyonkarahisar Afyonkarahisar'da tavuk çiftliğinde yangın

Afyonkarahisar’ın Başmakçı ilçesinde tavuk çiftliğinde çıkan yangında çok sayıda tavuk telef olurken büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

İHA

Olay, Başmakçı ilçesi çıkışında Nevzat Tezcan isimli şahsa ait tavuk çiftliğinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre içerisinde tavukların olduğu ve yumurta üretiminin yapıldığı çiftlikte henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı.

İçerisinde tavukların bulunduğu bölümde başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek çiftliğin yumurta deposuna da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, sağlık görevlileri ve kolluk kuvvetleri sevk edildi.

Yangında can kaybı yaşanmazken, çiftlikte büyük çapta maddi zarar meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

