Cinayet zanlısı mağarada yakalandı

AFYONKARAHİSAR'DA kavga ettiği kişiyi tüfekle vurarak öldüren zanlı saklandığı mağarada yakalandı. Olay, geçtiğimiz geçtiğimiz ay Başmakçı ilçesine bağlı Aşağı Akpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Recep T. ve Yusuf Öztürk arasında tartışma çıktı. Çıkan kavgada Recep T, yanındaki tüfekle Yusuf Öztürk'e ateş etti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Öztürk'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Saldırıdan sonra kaçan Recep T. bir ay sonra Akpınar köyü yakınlarındaki dağlık alanda mağarada jandarma ekiplerince yakalandı.