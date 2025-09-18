Afyonkarahisar’da feci kaza: Otomobil çarpması sonucu devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti!

Kaza, Sultandağı ilçesi Dereçine beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, R.E. idaresindeki 35 BSL 044 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü önünde seyreden S.A.,nın kullandığı 03 ADP 708 plakalı traktöre arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan traktör yol kenarındaki kaldırıma çıkarak devrildi. Kazada traktör sürücüsü S.A., olay yerinde hayatını kaybederken yanında bulunan 2 yaşındaki C.D., ise yaralandı. Yaralanan çocuk kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.