Eber Gölü kuraklığın ardından şimdi de kirlilik ile gündemde

Türkiye'nin en büyük göllerinden birisi olan su seviyesi önceki yıllara göre gözle görülür seviyelere düşen Eber Gölü'nde şimdi de kirlilik baş gösterdi. Gölde insan kaynaklı çöpler kıyıya vururken bazı noktalarda ise çöpten adacıklar oluştu.

Bir çok canlıya ev sahipliği yapan göldeki kirlilik çevre sakinleri ile gölü ziyarete gelenleri tedirgin etti. Vatandaşlar özellikle Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin denetimlerini arttırması talebinde bulunarak, yapılacak denetimler ile göldeki kirlilik seviyesinin azalacağını ifade etti.