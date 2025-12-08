Afyonkarahisar Belediye Başkanı Köksal Yeni Asır’a konuştu: Kentsel dönüşüm insani bir sorumluluk

Yeni Asır Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ercan Demir, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ı makamında ziyaret ederek kentin geleceğine yön verecek projeler üzerine detaylı bir söyleşi gerçekleştirdi. Görüşmenin odağında, şehrin en kritik ihtiyaçlarından biri olarak görülen kentsel dönüşüm çalışmaları yer aldı. Başkan Köksal, göreve başladığı günden bu yana yürüttükleri dönüşüm adımlarını ayrıntılı şekilde paylaştı. Köksal, kentsel dönüşümün siyasetin değil, insani ve kente karşı duyulan bir sorumluluğun gereği olduğunu vurguladı.

'BU İŞ SİYASİ BİR KONU DEĞİL' Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, kentsel dönüşüme yalnızca yapı yenileme projesi olarak bakmadıklarını vurguladı, "Kentsel dönüşüm çalışmalarımız hükümet ve ilgili bakanlıklarla koordineli şekilde yürütülecek. bu iş siyasi değil, tamamen insani ve kentsel bir sorumluluktur. Bizim için kentsel dönüşüm demek, yaşamı yeniden inşa etmek demektir. Afyonkarahisar'ın ruhunu, kültürünü ve tarihini koruyarak; depreme dayanıklı, modern ve yaşanabilir alanlar oluşturmayı hedefliyoruz. Bu süreçte hem bilimsel hem de sosyal verileri dikkate alıyoruz" diye konuştu.

Afyonkarahisar'da kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 5 mahalle bulunduğunu belirten Köksal, "Bu mahallelerimiz; Sümer Mahallesi, Fakıpaşa Mahallesi, Mecidiye Mahallesi, Dairecep Mahallesi ve Kasımpaşa Mahallesi olarak belirledik. Bu mahallelerimizi belirlememizdeki en büyük faktörler, bu bölgelerde riskli yapı stoğunun oldukça fazla. Dönüşümün öncelikli olarak bu alanlarda hız kazanacak" diye konuştu.

TARİHE SAYGILI DÖNÜŞÜM

Yürütülen çalışmaların daha şeffaf, hızlı ve hatasız ilerlemesini amaçladıklarının altını da çizen Köksal, "Bu doğrultuda Web Tabanlı Kentsel Dönüşüm Yazılımı Hizmet Alımı gerçekleştirdik. Bu sistem sayesinde hak sahipliği, değer oranları ve tüm analizler sayısal ortamda güvenle yönetilecek. Ayrıca dönüşüm alanlarında bulunan tescilli ve korunması gereken yapıların geleceği için Eskişehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ile iş birliği yapılarak koruma alanları oluşturuldu ve resmi onaylar alındı" diye konuştu.