Afyonkarahisar Belediye Başkanı Köksal Yeni Asır’a konuştu: Kentsel dönüşüm insani bir sorumluluk

Yeni Asır Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ercan Demir, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ı makamında ziyaret ederek kentin geleceğine yön verecek projeler üzerine detaylı bir söyleşi gerçekleştirdi. Görüşmenin odağında, şehrin en kritik ihtiyaçlarından biri olarak görülen kentsel dönüşüm çalışmaları yer aldı. Başkan Köksal, göreve başladığı günden bu yana yürüttükleri dönüşüm adımlarını ayrıntılı şekilde paylaştı. Köksal, kentsel dönüşümün siyasetin değil, insani ve kente karşı duyulan bir sorumluluğun gereği olduğunu vurguladı.
'BU İŞ SİYASİ BİR KONU DEĞİL'
Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, kentsel dönüşüme yalnızca yapı yenileme projesi olarak bakmadıklarını vurguladı, "Kentsel dönüşüm çalışmalarımız hükümet ve ilgili bakanlıklarla koordineli şekilde yürütülecek. bu iş siyasi değil, tamamen insani ve kentsel bir sorumluluktur. Bizim için kentsel dönüşüm demek, yaşamı yeniden inşa etmek demektir. Afyonkarahisar'ın ruhunu, kültürünü ve tarihini koruyarak; depreme dayanıklı, modern ve yaşanabilir alanlar oluşturmayı hedefliyoruz. Bu süreçte hem bilimsel hem de sosyal verileri dikkate alıyoruz" diye konuştu.
Afyonkarahisar'da kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 5 mahalle bulunduğunu belirten Köksal, "Bu mahallelerimiz; Sümer Mahallesi, Fakıpaşa Mahallesi, Mecidiye Mahallesi, Dairecep Mahallesi ve Kasımpaşa Mahallesi olarak belirledik. Bu mahallelerimizi belirlememizdeki en büyük faktörler, bu bölgelerde riskli yapı stoğunun oldukça fazla. Dönüşümün öncelikli olarak bu alanlarda hız kazanacak" diye konuştu.
TARİHE SAYGILI DÖNÜŞÜM
Yürütülen çalışmaların daha şeffaf, hızlı ve hatasız ilerlemesini amaçladıklarının altını da çizen Köksal, "Bu doğrultuda Web Tabanlı Kentsel Dönüşüm Yazılımı Hizmet Alımı gerçekleştirdik. Bu sistem sayesinde hak sahipliği, değer oranları ve tüm analizler sayısal ortamda güvenle yönetilecek. Ayrıca dönüşüm alanlarında bulunan tescilli ve korunması gereken yapıların geleceği için Eskişehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ile iş birliği yapılarak koruma alanları oluşturuldu ve resmi onaylar alındı" diye konuştu.
Kentsel tasarım kapsamında Mısri Camii ve yakın çevresinde uygulanacak projeler için danışmanlık hizmeti alındığını da belirten Köksal, "Bu bölgelerde yapılacak dönüşümün, hem tarihi dokuya uygun hem de çağdaş şehircilik ilkelerine göre şekillendirilmesi planlanıyor. İmaret Camii ve çevresinde yürütülen plan çalışmalarında son aşamaya gelindi. Bu süreçte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın ilgili birimleriyle sürekli temas ve bilgi alışverişi sağlanıyor. Öte yandan kent genelinde can ve mal güvenliği açısından tehdit oluşturan 49 metruk yapı tespit edilerek yıkım süreci başlatıldı. Bu yapıların, gerekli işlemleri tamamlandıktan sonra Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından kontrollü şekilde yıkılacak. Ayrıca 6306 sayılı Kanun kapsamında 20 riskli binanın işlemleri tamamlanarak ilgili birimlere bildirildi. 8 binada ise resmi süreç devam ediyor" dedi.
"KİMSEYİ MAĞDUR ETMEYECEĞİZ"
Kentsel dönüşüm sürecinde vatandaşların en büyük kaygısının, yaşadıkları mahallelerden kopma korkusu olduğuna dikkat çeken Burcu Köksal, şu güvenceyi verdi: "İnsanlar yıllardır yaşadıkları evlerden, mahalle kültüründen kopmak istemiyor. Bu çok doğal. Biz de bu nedenle şeffaf bir süreç yürütüyoruz. Toplantılar yapıyoruz, birebir görüşmeler gerçekleştiriyoruz. Halkın istemediği, içine sinmeyen hiçbir projeyi hayata geçirmeyeceğiz. Kimseyi mağdur etmeyeceğiz, kimsenin hakkını zedelemeyeceğiz."
"MODERN VE YAŞANABİLİR BİR KENT HALİNE GELECEK"
Yeni Asır Genel Yayın Yönetmeni Ercan Demir de Afyonkarahisar'da atılan adımları dikkatle takip ettiklerini belirterek, yapılan çalışmaların yalnızca bugünü değil, gelecek kuşakları da yakından ilgilendirdiğini ifade etti. Görüşme, Afyonkarahisar'ın daha güvenli, modern ve yaşanabilir bir kent haline gelmesi için atılacak adımların güçlü bir kararlılıkla sürdürüleceği mesajıyla son buldu.