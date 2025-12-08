CHP'li Balıkesir Belediyesi'nden skandal! Konteynerleri barınak yaptılar

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yaşanan depremlerin ardından artçı sarsıntılar sürerken, kente devletin depremzedeler için gönderdiği konteynerlerin amacı dışında kullanımına ilişkin bir skandal ortaya çıktı.
CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı'nın "Sındırgı'ya hiç konteyner gönderilmedi. Devlet 30 bin kişiyi kaderine terk ediyor" diyerek yapmaya çalıştığı algı operasyonu tersine döndü.
Devletin deprem riskine karşı barınma ihtiyacının karşılanması amacıyla kente gönderdiği deprem konteynerlerinin CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın tarafından amacı dışında kullanıldığı ortaya çıktı.
Rezerv olarak tutulması gereken konteynerlerden bir kısmının Karesi ilçesinde yeni yapılan hayvan barınağında kullanıldığı belirlendi.
ALGI OPERASYONU
Sındırgı'da 10 Ağustos'ta meydana gelen 6.1'lik depremin ardından bölgede çok sayıda artçı sarsıntı meydana gelmişti. Devlet, depremin meydana geldiği günden itibaren tüm kurumlarıyla Sındırgı'da çalışmalara başlamıştı. Depremzedelerin barınma ihtiyacını karşılamak için Sındırgı'ya yüzlerce konteyner gönderildi.
Buna rağmen Balıkesir CHP İl Başkanı Erden Köybaşı, "Devlet 30 bin kişiyi kaderine terk ediyor. Devlet Sındırgı'yı yalnız bıraktı. Binlerce konteyner var ancak Sındırgı'ya hiç konteyner gönderilmedi. İnsanlar evsiz, ilçe boşalıyor, Sındırgı ölüyor" diyerek algı operasyonuna soyundu.
BARINAK YAPTI
Köybaşı'nın iddialarına cevap ise AK Parti Büyükşehir Belediye Meclis üyesi Avukat Birol Şahin'den geldi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklama yapan Şahin, hem Köybaşı'nın iddiasının yalan olduğunu ortaya koydu hem de CHP'li Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin skandal icraatını deşifre etti.
Asrın felaketinin yaşandığı bölgede evlerine kavuşan depremzedelerden boşa çıkan çok sayıda konteynerin Balıkesir'e gönderildiği ancak rezerv olarak tutulması gerekirken, yeni kurulan bir hayvan barınağında kullanıldığı ortaya çıktı.Hayvan barınağında kullanılan deprem konteynerlerinin içindeki lavabo, tuvalet ve dolap gibi kısımların söküldüğü kaydedildi.