CHP'li Balıkesir Belediyesi'nden skandal! Konteynerleri barınak yaptılar

Buna rağmen Balıkesir CHP İl Başkanı Erden Köybaşı, "Devlet 30 bin kişiyi kaderine terk ediyor. Devlet Sındırgı'yı yalnız bıraktı. Binlerce konteyner var ancak Sındırgı'ya hiç konteyner gönderilmedi. İnsanlar evsiz, ilçe boşalıyor, Sındırgı ölüyor" diyerek algı operasyonuna soyundu.

BARINAK YAPTI

Köybaşı'nın iddialarına cevap ise AK Parti Büyükşehir Belediye Meclis üyesi Avukat Birol Şahin'den geldi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklama yapan Şahin, hem Köybaşı'nın iddiasının yalan olduğunu ortaya koydu hem de CHP'li Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin skandal icraatını deşifre etti.