Afyonkarahisar'da Mustafa’nın hayali raylarda son buldu

Afyonkarahisar'da tren yolundan karşıya geçmeye çalışan 16 yaşındaki Mustafa Dadak isimli genç lokomotifin çarpmasıyla hayatını kaybetti.
Olay, kent merkezi Eşrefpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Şehir merkezinden Sülün Tren İstasyonu yönüne hareket eden lokomotif, raylardan geçmeye çalışan Mustafa Dadak'a çarptı.
Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç futbolcu, doktorların tüm çabasına rağmen yaşam savaşını kaybetti.
YENİ YAŞINI KUTLAYACAKTI
Yürekleri dağlayan ayrıntı ise kısa süre sonra ortaya çıktı. Mustafa Dadak, sadece 10 gün sonra 16'ncı doğum gününü kutlamaya hazırlanıyordu.
Genç yaşına rağmen futbol dünyasında adından söz ettiren Dadak, futbola Yeni Kocatepe Gençlikspor'da başladı, ardından Safa Gençlikspor'a geçti. Bu sezon Sarık Köyü Gençlikspor'a dönen başarılı oyuncu, 20 gün önce maç eksiğini tamamlaması için yeniden Safa Gençlikspor'a gönderilmişti.
Antrenörleri, Mustafa'yı "geleceğin yıldız adayı" olarak tanımlıyor, takım arkadaşları ise onu hem yeteneği hem de çalışkanlığıyla örnek gösteriyordu.