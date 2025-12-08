Afyonkarahisar'da Mustafa’nın hayali raylarda son buldu

YENİ YAŞINI KUTLAYACAKTI Yürekleri dağlayan ayrıntı ise kısa süre sonra ortaya çıktı. Mustafa Dadak, sadece 10 gün sonra 16'ncı doğum gününü kutlamaya hazırlanıyordu.

Genç yaşına rağmen futbol dünyasında adından söz ettiren Dadak, futbola Yeni Kocatepe Gençlikspor'da başladı, ardından Safa Gençlikspor'a geçti. Bu sezon Sarık Köyü Gençlikspor'a dönen başarılı oyuncu, 20 gün önce maç eksiğini tamamlaması için yeniden Safa Gençlikspor'a gönderilmişti.

Antrenörleri, Mustafa'yı "geleceğin yıldız adayı" olarak tanımlıyor, takım arkadaşları ise onu hem yeteneği hem de çalışkanlığıyla örnek gösteriyordu.