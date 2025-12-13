Hazal bebek yaşam mücadelesini kazandı

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde yaşayan Neslihan Engin'in (25) henüz 7 aylık hamileyken doğum sancıları başladı. Genç kadın, yaklaşık 1,5 ay önce kaldırıldığı Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde "Hazal" adını verdikleri bir kız çocuğu dünyaya getirdi. 1 kilo 580 gram doğan Hazal bebek, akciğerleri gelişmediğinden solunum cihazına bağlandı.

HAFTAYA TABURCU OLACAK

Kuvözde tutulan ve her an kaybedilme ihtimali olan bebekte, iki haftalıkken beyin kanamasına bağlı hidrosefali (beyinde sıvı birikmesi) oluştu. Beyinde biriken sıvı, beyin ve sinir cerrahı Opr. Dr. Günhan Güngör'ün operasyonuyla alındı.Tedavi süreçleriyle vücut fonksiyonları düzene giren Hazal bebeğin, doktor ve hemşirelerin desteğiyle verdiği yaşam mücadelesi herkesi şaşırttı. Anne Neslihan Engin, "Zor günler geçirdik. Doktorlarımız tedavi süreçlerini yakından takip etti, çok ilgilendiler. Bebeğimizi önce Allah'a sonra doktorlarımıza emanet ettik. Çok şükür iyileşti. Haftaya da inşallah taburcu olacağız. Doktorlarımıza ve hemşirelerimizden Allah razı olsun. Hepsi de ellerinden geleni yaptılar" diye konuştu.