Güllü'nün şüpheli ölümünde sır perdesi aralandı! Sultan Nur Ulu’nun yeni ifadesi ortaya çıktı! “Ben yanarsam ikimiz de yanarız”

SULTAN İÇİN ' O DA GELECEK' DEDİ



O sırada Tuğyan büyük tepkiler vererek çığlık atıyordu. Ben ise şok halinde kaldığım için tepki verememiştim. Daha sonra bizi hastaneye sevk ettiler. Sonra Tuğyan'ı başka hastaneye sevk edecekerdi. Tuğyan bana yönelik, 'o da gelecek' dedi ve aynı ambulansta gittik. Kervan bizi orada bekliyordu. Hastaneden sonra Kervan'ın evine gittik. Sonra geri hastaneye döndük. Biz geri döndüğümüzde Tuğyan, annesinin öldüğünü öğrendi. İşimiz bittikten sonra hastanede, Tuğyan'ın akrabaları ile Kervan'ın Çınarcık'taki evine gittik. Bu sırada Tuğyan'la aramızda herhangi bir muhabbet geçmedi. Çünkü hiç yalnız kalmamıştık. 'DİKKAT ET KENDİNE...' KORKTUĞU İÇİN ANLATMAMIŞ



Ben hala olayın etkisi altında kalmıştım. Yaklaşık yarım saat sonra aynı kişilerle Çınarcık'taki eve gittik. Tuğyan'ın kardeşi Tuğberk, Çınarcık'taki eve geçmişti. Hülya abla yanımıza gelmişti. Bana, 'Gel seni bana götüreyim' dedi. Onun evine gittim. Hülya abla Güllü'nün öldürüldüğünden emin bir şekilde bana yönelik, 'Eğer böyle bir durum varsa ki bence var. Dikkat et kendine. O, Güllü'nün kızı' dedi. Ben onların güçlü bir aile olmasından dolayı korktuğum için Güllü'nün ölümüne dair şahit olmuş olduğum durumu Hülya abla dahil kimseye söylemedim.



"BAK KIZIM SEN TUĞYAN'I TANIMIYORSUN"



Ertesi gün cenaze olduktan sonra yeni taşıntığım Bircan abla bana, 'Bak kızım sen Tuğyan'ı tanımıyorsun. Ben ne olduğunu bilmiyorum. Bunu Tuğyan'ın yapmış olabileceğini düşünüyorum kendine çok dikkat et' dedi. İnsanlar bana soruyorlar ama ben anlatmıyordum. Ben, Tuğyan'ın bu süreçte bana ne yapacağını bilmediğim için üzerime suçlama atabileceğinden endişe ederek yanlarından ayrılmadım. TUĞYAN'DAN TEHDİT: BEN YANARSAM İKİMİZ DE YANARIZ



Yalnız kaldığımızda Tuğyan bana, 'Ben yanarsam ikimiz de yanarız' dedi. Tuğyan'ın bana bunu demesinin sebebi annesini ittirdiğini görmemdi. Çünkü ben gördükten sonra tepki verdim ve o sırada Tuğyan bana bakarak, 'Koş' dedi. Sonra tekrar Hülya ablanın yanına gittim. Oraya Bircan abla da gelmişti. Bircan abla bana, 'Ben Tuğyan'la konuştum. Böyle bir şey olursa senin üstüne suç atacak. Bir dakila bile düşünmeyecek' dedi. Tuğyan, bunları Bircan ablaya bu olaydan dolayı kendisinin başına bir şey gelme ihtimaline karşı söylemiş. Ben iyice korkmaya başladım. BÜYÜK TARTIŞMAYA ŞAHİT OLMADIM



Bu olaylardan sonra Tuğyan'la beraber olmam ondan korkmam yüzündendir. Annesi ile Tuğyan arasında büyük bir tartışmaya şahit olmadım. 'Öldüreceğim onu' tarzı mesajlarını bu süreçte medyadan öğrendim. Annesine yönelik her anne kız arasında olacak kadar küçük serzenişlerde bulunuyordu. Ancak bu denli büyük bir olaydan daha önce hiç bahsetmemişti.