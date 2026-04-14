Afyonkarahisar’da erkeklerin saçları berber Özge’ye emanet

Afyonkarahisar'da küçük yaşlarda kadın kuaförü olarak mesleğe başlayan 33 yaşındaki Özge Koç, aradan geçen yıllar içerisinde, erkek berberliği yapmaya başladı. İzmir'de küçük yaşta çırak olarak bayan kuaförlüğüne başlayan Özge Koç, 12 yıl boyunca kadınlara yönelik hizmet verdi. Halk eğitim merkezlerinden ustalık belgesini alan Koç, üç yıl önce ilgi duyduğu erkek berberliği için Afyonkarahisarlı Ali Ardıç'la iletişime geçti. Ardından bu kente yerleşerek birlikte çalışmaya başladı. Müşterilerinin saçlarını gönül rahatlığı ile kendisine emanet ettiğini belirten kadın berber, "İşin cinsiyeti olmaz ustası olur" dedi.