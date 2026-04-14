Haberler Afyonkarahisar Afyonkarahisar’da erkeklerin saçları berber Özge’ye emanet

Afyonkarahisar’da erkeklerin saçları berber Özge’ye emanet

MURAT ŞENBAKLAVACI

Giriş Tarihi: Gazete

Afyonkarahisar’da erkeklerin saçları berber Özge’ye emanet
Afyonkarahisar'da küçük yaşlarda kadın kuaförü olarak mesleğe başlayan 33 yaşındaki Özge Koç, aradan geçen yıllar içerisinde, erkek berberliği yapmaya başladı. İzmir'de küçük yaşta çırak olarak bayan kuaförlüğüne başlayan Özge Koç, 12 yıl boyunca kadınlara yönelik hizmet verdi. Halk eğitim merkezlerinden ustalık belgesini alan Koç, üç yıl önce ilgi duyduğu erkek berberliği için Afyonkarahisarlı Ali Ardıç'la iletişime geçti. Ardından bu kente yerleşerek birlikte çalışmaya başladı. Müşterilerinin saçlarını gönül rahatlığı ile kendisine emanet ettiğini belirten kadın berber, "İşin cinsiyeti olmaz ustası olur" dedi.
