Afyon'un çömlek keşkeği damakları çatlatıyor! Turistler sıraya girdi: O lezzetin bir sırrı var!









Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine özgü, coğrafi işaretle tescillenmiş çömlek keşkeği hem ilçe halkının hem de Türkiye'nin dört bir yanından gelen ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekerken, damak çatlatan lezzetin sırrının ise keşkeğin 12 saat boyunca pişirilmesinde ve dövülmesinde olduğu belirtildi.

Yöresel mutfağın en önemli lezzetlerinden biri olan keşkek, Şuhut'ta geleneksel yöntemlerle hazırlanıyor. Akşam saatlerinde çömlek kaplara alınan buğday ve et, sabaha kadar sönmeye bırakılmış taş fırınlarda yaklaşık 12 saat boyunca yavaş yavaş pişiriliyor. Saatler süren bu doğal pişirme sürecinin ardından keşkek, ustalık gerektiren dövme işleminden geçirilerek kıvamına getiriliyor ve servise hazır hale geliyor. Afyonkarahisar ile birlikte Şuhut ilçesinde özellikle sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi olan bu lezzet, ilçe esnafı ve vatandaşlar tarafından büyük ilgiyle tüketiliyor. Geleneksel tatlara olan özlemi gidermek isteyen ziyaretçiler de Şuhut'a geldiklerinde ilk olarak bu eşsiz lezzeti tatmayı tercih ediyor.