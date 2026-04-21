Halı tartışmasında silahlar konuştu

Afyonkarahisar'ın Örnekevler Mahallesi Fatih Gümüş Caddesi'nde bulunan Kutlay Apartmanı yaşanan korkunç cinayetle sarsıldı. Komşular arasında halı silkeleme nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek çifte cinayete dönüştü.

Cemil Bodur (73) ve eşi Sevim Gül Bodur (66), üst kat komşuları Erhan İ. ve Nursel İ. ile halı çırpma ve gürültü nedeniyle tartıştı. Gece yaşanan gerginlik sabaha karşı yeniden alevlendi.

POMPALIYLA SALDIRDILAR

19 Nisan sabahı erken saatlerde yeniden başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Erhan İ. ve Nursel İ., komşuları Cemil Bodur ve Sevim Gül Bodur'a tabanca ve pompalı tüfekle ateş açtı. Çifte isabet eden kurşunlar sonucu Bodur çifti ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Cemil Bodur ve Sevim Gül Bodur, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Olayın ardından şüpheliler Erhan İ. ve Nursel İ.'nin, Kadın Destek Uygulaması (KADES) üzerinden yardım çağrısında bulunduğu öğrenildi. İhbar üzerine yaklaşık 4 dakika içinde olay yerine gelen polis ekipleri, apartmana girdiklerinde Bodur çiftini kanlar içinde buldu. Olay sonrası Erhan İ. ve Nursel İ. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.