Uşak'ta belediyecilik maskesi düştü

AĞIR İDDİALAR SÖZ KONUSU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından operasyona ilişkin yapılan açıklamada, belediyeye yönelik ihalelere fesat karıştırma, esnaftan rüşvet talebi, Uşakspor'a bağış adı altında para toplanması ve belediye bütçesinin usulsüz kullanımı iddialarının soruşturma konusu olduğu belirtildi. Açıklamada ayrıca, belediye başkanlığı makamına "bağış" adı altında nakit para getirildiği, bazı üst düzey yöneticilerin gece eğlence mekanlarında yaptıkları harcamaların "temsil-ağırlama gideri" olarak belediye bütçesinden ödendiği iddialarına da yer verildi. Soruşturmanın tanık beyanları, etkin pişmanlık ifadeleri, dijital incelemeler ve MASAK raporları doğrultusunda genişletildiği bildirildi. Operasyonun bu deliller üzerine gerçekleştirildiği ifade edildi.

RÜŞVET ÇARKI

Soruşturma dosyasındaki en çarpıcı iddialardan biri, Uşak'taki eğlence merkezlerinin adeta bir "rüşvet çarkına" bağlanması oldu. İşletme saatlerinin 00.00'dan 05.00'e uzatılması karşılığında işletme sahiplerinden haftalık 500.000 TL rüşvet alındığı öne sürüldü.