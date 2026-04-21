Uşak'ta belediyecilik maskesi düştü

Uşak Belediyesi'ne yönelik "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" iddialarına ilişkin soruşturma genişletildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla yürütülen dosya kapsamında ikinci dalga operasyon gerçekleştirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Uşak, İzmir ve İstanbul'da dün sabah saatlerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Çok sayıda adrese yapılan baskınlarda Uşak Belediyesi'nde de aramalar yapıldı. Operasyon kapsamında toplam 29 şüpheli gözaltına alındı.
TANINMIŞ İSİMLER GÖZALTINDA
Gözaltına alınanlar arasında CHP Uşak İl Başkanı Celalettin Çoban, Uşak Belediye Meclis Üyesi ve Uşakspor Kulüp Başkanı Özhan Özgöbek, CHP Belediye Meclis Üyesi ve birahane işletmecisi Mustafa Arslan, Belediye Sosyal Tesisler Müdürü Cemal Ak ile Belediye Muhasebe Personeli Ceren Yeşildağ yer aldı.
LİSTE OLDUKÇA KABARIK
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan diğer isimlerin büyük bölümünün Uşak'taki barlar sokağı olarak bilinen Çanlı Sitesi'ndeki işletmeciler olduğu belirtildi. Gözaltına alınan isimler arasında Fahreddin Altundal, Geylani Altundal, Ferhat Cucu, Umut Demir, Tolga Ergül, Sefa Taşcı, Kadir Cantürk, İsmet Yıldız, Rahmi Altundal, Cumali Altundal, Mustafa Arslan, Mehmet Arslan, Rasim Köse, Gürcan Demir, Ahmet Arslan, Ali Arı, Ahmet Yıldız, Akın Cantürk, Ulaş Küçükakın, Kemalettin Doğan, Adem Tuğrul Kaya, Ali Rıza Demir, Vedat Bayram, Mehmet Bayram, Göksu Bayram bulunuyor.
AĞIR İDDİALAR SÖZ KONUSU
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından operasyona ilişkin yapılan açıklamada, belediyeye yönelik ihalelere fesat karıştırma, esnaftan rüşvet talebi, Uşakspor'a bağış adı altında para toplanması ve belediye bütçesinin usulsüz kullanımı iddialarının soruşturma konusu olduğu belirtildi. Açıklamada ayrıca, belediye başkanlığı makamına "bağış" adı altında nakit para getirildiği, bazı üst düzey yöneticilerin gece eğlence mekanlarında yaptıkları harcamaların "temsil-ağırlama gideri" olarak belediye bütçesinden ödendiği iddialarına da yer verildi. Soruşturmanın tanık beyanları, etkin pişmanlık ifadeleri, dijital incelemeler ve MASAK raporları doğrultusunda genişletildiği bildirildi. Operasyonun bu deliller üzerine gerçekleştirildiği ifade edildi.
RÜŞVET ÇARKI
Soruşturma dosyasındaki en çarpıcı iddialardan biri, Uşak'taki eğlence merkezlerinin adeta bir "rüşvet çarkına" bağlanması oldu. İşletme saatlerinin 00.00'dan 05.00'e uzatılması karşılığında işletme sahiplerinden haftalık 500.000 TL rüşvet alındığı öne sürüldü.
İLK OPERASYONDA TUTUKLAMALAR YAŞANMIŞTI
Soruşturmanın ilk aşamasında 27 Mart tarihinde Uşak, Kocaeli ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Operasyonda Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Belediye Başkan Yardımcısı Halil Arslan, Belediye Muhasebe ve Finansman Müdürü Hüseyin Yaman, Özel Kalem Müdürü Hasan Doğukan Kurnaz, makam şoförü Murat Altınkaya, belediye personeli Cihan Aras, İsmail Özçelik, Uşak Haber Medya Şirketi Sahibi Murat Baş ve Mustafa Yalım tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında daha sonra gözaltına alınan Belediye Başkan Yardımcısı Serpil Keskin Ezberci, belediye personeli Deniz Aygün ve Ulaş Küçükakalın, Özel Kalem Müdürlüğü personeli Ebru Yurtuluğ hakkında da adli kontrol kararı verilmişti.
HALKIN PARASIYLA PAVYON SEFASI
Skandalın boyutu sadece rüşvetle sınırlı kalmadı. Belediye üst düzey yöneticilerinin, misafirlerini Uşak'taki eğlence merkezlerine götürerek yaptıkları yüksek tutarlı harcamaların faturalarını, "temsil ve ağırlama gideri" adı altında belediyeye kestirdikleri iddia edildi. Bu kapsamda, kamu kaynaklarının amacı dışında kullanıldığına ilişkin somut delillere ulaşıldığı ileri sürüldü.