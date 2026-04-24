Afyonkarahisar'ı sarsan olay! İntihar ettiği söylenen kadın cinayete kurban gitmiş!

Olay, geçtiğimiz 18 Ekim 2025 tarihinde Çay ilçesine bağlı Yeşilyurt köyünde meydana geldi. O dönem 112 Acil Çağrı merkezine gelen ihbarda bir kadının silahla vurulduğu söylenerek yardım istendi.
İsmi Alev Karagöz (26) olan genç kadın kanlar içinde bulundu. Ardından ambulansla hastaneye kaldırılan kadın burada hayatını kaybederken Karagöz'ün ölümü kayıtlara 'intihar' olarak geçti.
Derinleştirilen soruşturmada olayın intihar değil cinayet olduğu yönünde güçlü delillere elde edildi. Bunun üzerine ekipler aralarında Karagöz'ün kocasının da bulunduğu G.K. ve O.K. ile birlikte bir şahsı daha gözaltına aldı.
ESKİ KOCASI TUTUKLANDI
Cinayet suçlamasıyla gözaltına alınan şahısların sorgusunu yapan JASAT timi şüphelileri işlemlerinin ardından adliyeye sevk etti. Şahıslardan Karagöz'ün eski kocası çıkarıldığı mahkeme tarafından 'kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklanırken, O.K., isimli şahıs ise 'delil karartma' suçlamasıyla tutuklanarak Bolvadin Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. Diğer şahıs ise adliyedeki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.