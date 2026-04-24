İZBETON skandalı eski yönetime sıçradı

KAYA, ÜYELERİ İŞARET ETTİ

Savcılık tarafından hazırlanan ve İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne gönderilen yazıda, ikinci dalga operasyon sürecinde İZBETON eski Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın "Ben genel müdür olarak İZBETON A.Ş'de görev yapmış olsam da asıl icra heyeti İZBETON AŞ yönetim kuruludur. Onların sorumlu tutulması esastır" şeklinde verdiği ifade operasyonun genişletilmesine dayanak yapıldı. Bu kapsamda İZBETON A.Ş. Yönetim kurulu üyeleri ile İZBETON eski Genel Müdür Yardımcısı Alphan Bozan'ın zimmete yardım suçundan şüpheli sıfatıyla ifadelerinin alınmasını İzmir Emniyet Müdürlüğü'nden istedi. Savcılığın ayrıca MASAK raporunda sadece Örnekköy Kooperatifi ile ilgili geçen bölümlerle alakalı olarak detaylı bir analiz ve inceleme çalışmasının yapılmasını, incelemenin raporlaştırılarak tek bir Örnekköy Kooperatifi fezlekesi oluşturulmasını emniyetten talep etmesi dikkat çekti.