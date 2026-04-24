İZBETON skandalı eski yönetime sıçradı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir Büyükşehir Belediyesi önceki dönem Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir eski İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, İZBETON eski Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol gibi tanınmış isimlerin tutuklanmasına neden olan kooperatif soruşturması, derinleşerek devam ediyor. S.S. İş İnsanları Örnekköy Yapı Kooperatifi'ndeki "zimmet" iddialarını inceleyen İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, MASAK raporunun ardından düğmeye bastı. Eski Genel Müdür Heval Savaş Kaya'nın, sorumluluğu yönetim kuruluna işaret eden ifadesi doğrultusunda, dönemin İZBETON yönetim kurulu üyeleri şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı.
KAYA, ÜYELERİ İŞARET ETTİ
Savcılık tarafından hazırlanan ve İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne gönderilen yazıda, ikinci dalga operasyon sürecinde İZBETON eski Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın "Ben genel müdür olarak İZBETON A.Ş'de görev yapmış olsam da asıl icra heyeti İZBETON AŞ yönetim kuruludur. Onların sorumlu tutulması esastır" şeklinde verdiği ifade operasyonun genişletilmesine dayanak yapıldı. Bu kapsamda İZBETON A.Ş. Yönetim kurulu üyeleri ile İZBETON eski Genel Müdür Yardımcısı Alphan Bozan'ın zimmete yardım suçundan şüpheli sıfatıyla ifadelerinin alınmasını İzmir Emniyet Müdürlüğü'nden istedi. Savcılığın ayrıca MASAK raporunda sadece Örnekköy Kooperatifi ile ilgili geçen bölümlerle alakalı olarak detaylı bir analiz ve inceleme çalışmasının yapılmasını, incelemenin raporlaştırılarak tek bir Örnekköy Kooperatifi fezlekesi oluşturulmasını emniyetten talep etmesi dikkat çekti.
YÖNETİMDE KİMLER VAR?
O dönem içerisinde İZBETON A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı Tunç Soyer yaparken Heval Savaş Kaya şirkette genel müdürlük görevinde bulunmaktaydı. Yönetimde Soyer döneminde İzmir Büyükşehir Belediyesi genel sekreterliği görevini yürüten Barış Karcı yer almaktaydı.
Eski Yönetim Kurulu üyeleri ise şu isimlerden oluşmaktaydı: "Belma Özeş, Mustafa Levent Sınmaz, Sevcan Tınaztepe, Erdal Kukul, Halit Cengiz Türksoy, Gürkan Erdoğan, Orhan Sertaç Dölek, Ertan Dikmen, Mehmet Gürhan Özata, Turan Öztürk, Ulaş Aydın (Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Sosyal İşler Dairesi Başkanı), Gaffar Karadoğan (İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi Başhekim Yardımcısı), Levent İşler, Mahmut Bahadır Elmacı, Ahmet Atatemiz, Murat Yenigül, Burhan Ergül, Birkan Acar, Yücel Erten."