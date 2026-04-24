Ögrencilerin hayali gerçeğe dönüştü

Afyonkarahisar İscehisar Şehit Ahmet Kaplan İlkokulu öğrencilerinin hayali, el birliğiyle gerçeğe dönüşürken, okula kazandırılan ve Şehit Mustafa Akkaya ismi verilen kütüphanenin açılışını Vali Dr. Naci Aktaş ile eşi Nagihan Aktaş gerçekleştirdi. İscehisar ilçesine bağlı Karaağaç köyündeki Şehit Ahmet Kaplan İlkokulu öğretmen ve öğrencileri, velilerin de desteğiyle el ele verdi ve okullarına modern bir kütüphane kazandırdı. Açılış için okulda kurulan geri dönüşüm atölyesinde ürettikleri kağıtlara davet mektubu yazan öğrenciler, mektubu Vali Aktaş'a gönderdi.