Adacıklar kayboldu, kayıklar yüzdü! Eber Gölü'nde şaşırtan dönüşüm

Geçtiğimiz yıllarda kuraklık tehlikesinin baş gösterdiği ve suların çekilmesinden dolayı karaya oturan kayıkların adeta bir kayık mezarlığını hatırlattığı gölde son aylarda artan yağışlar ile sevindirici gelişmeler yaşanmaya başladı.
Göldeki su seviyesinin gözle görülür şekilde arttığını gözlenirken, eskiden sular çekildiği için karaya oturan kayıklar sular altında kalırken, bir ok adacığın da yine artan su seviyesinden dolayı artık görülmediği gözlendi.
"GÖLDEKİ ESKİ CANLILIĞA KAVUŞULACAĞINI GÖRECEĞİZ İNŞALLAH"
Eber Gölü Alan Kılavuz ve Rehberi Kadir Ateş, sevindirici gelişmeyi duyurarak, "2026 yılı nisan ayı yağışları ile birlikte Eber Gölü'nün en fazla besleyici kaynak olan Akarçay'dan gelen su seviyesi ile göldeki seviyenin yüzde 30-40 seviyelerine ulaştığını görmekteyiz.
Yağışların bu şekilde devam etmesiyle su seviyesinin biraz daha yükseleceğini işarettir. Su seviyesinin artmasıyla gölün eski canlılığa kavuşulacağını göreceğiz inşallah" diye konuştu.