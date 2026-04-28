Adacıklar kayboldu, kayıklar yüzdü! Eber Gölü'nde şaşırtan dönüşüm Adacıklar kayboldu, kayıklar yüzdü! Eber Gölü'nde şaşırtan dönüşüm Türkiye'nin en büyük göllerinden birisi olan Eber Gölü'nde su seviyesi artınca duygulandıran görüntüler ortaya çıktı. Daha önce karaya oturan kayıklar yüzmeye başladı, ortaya çıkan adacıklar ise kayboldu.









Geçtiğimiz yıllarda kuraklık tehlikesinin baş gösterdiği ve suların çekilmesinden dolayı karaya oturan kayıkların adeta bir kayık mezarlığını hatırlattığı gölde son aylarda artan yağışlar ile sevindirici gelişmeler yaşanmaya başladı.

Göldeki su seviyesinin gözle görülür şekilde arttığını gözlenirken, eskiden sular çekildiği için karaya oturan kayıklar sular altında kalırken, bir ok adacığın da yine artan su seviyesinden dolayı artık görülmediği gözlendi.