Türkiye'nin en büyük göllerinden biri! '22 milyon ton su kaçak çekiliyor' iddiasına açıklama geldi

Devlet Su İşleri (DSİ) Isparta Bölge Müdürlüğü yetkilileri, geçtiğimiz günlerde bazı basın kuruluşlarında yer alan Akarçay Havzası'nda gölden tarım arazilerine büyük miktarda su çekildiği ve yıllık 33 milyon ton suyun tarım arazilerine aktarıldığı, bunun sadece 11 milyon tonuna izin verildiği, 22 milyon ton suyun ise kaçak ve izinsiz şekilde çekildiği yönündeki haberlerin doğru olmadığını belirtti.

"VERİLERE GÖRE İMKANSIZ"

DSİ yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, gölün su tutma kapasitesinin yaklaşık 2 milyon 100 bin ton olduğu ve söz konusu rakamların gerçek rakamlarla uzaktan yakından ilgisinin olmadığı belirtildi. Açıklamada 22 milyon ton su çekilmesinin verilere göre imkansız olduğu belirtilerek, ayrıca göle besleyen su kaynakları önüne yapılan ve tarla sulaması amacıyla kullanılan bentlerin ise tespit edilmesi ve ihbarlarla belirlenmesiyle iş makineleri ile açılma çalışmasının da yapıldığı vurgulandı.