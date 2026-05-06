İzmir'de memurlar pes etmiyor! Buca'da TİS krizi tam gaz!

Bina önünde bir araya gelen memurlar ve diğer sendikalar Tüm Bel Sen, Birlik Yerel Hizmet Sen ve Bağımsız Yerel Hak Sen adına açıklama yapan Tüm Yerel Sen İzmir 2 Nol'u Şube Başkanı Murat Bekar, "Buca Belediyesinde 7 aydır ödenmeyen sosyal denge tazminatları ve emekçilerin hak edişleri konusunda ciddi bir mağduriyet yaşanmaktadır. Evine ekmek götürmek için alın teri döken emekçilerin, kendi haklarını talep ettiği için baskı altına alınması ya da kazanılmış haklarının tartışmaya açılması kabul edilemez. Buradan açıkça Görkem Başkana soruyoruz: Emekçinin hakkını araması mı sorun, yoksa bu hakkın 7 aydır ödenmemesi mi? Sizi aday gösteren ve Belediye Başkanı yapan Cumhuriyet Halk Partisi tüzüğüne ve temel ilkelerine baktığımızda; Sosyal devlet anlayışı, emeğin ve emekçinin korunmasını esas alır. deniliyor, Eşitlik ve adalet ilkesi, çalışanların kazanılmış haklarının geri alınmamasını gerektirir. Hukuk devleti ilkesi, keyfi uygulamalarla hakların ortadan kaldırılmasına izin vermez. Emek ve çalışan haklarına yönelik yaklaşım, mevcut kazanımların korunması ve geliştirilmesi yönündedir. Bu ilkeler ortadayken, emekçinin kazanılmış haklarının geriye götürülmesi ya da hakların geciktirilmesi asla kabul edilemez." Diye konuştu.

HÜKENEK: "7 AYLIK ALACAĞIMIZ HALEN DAHA ÖDENMEDİ"

Tüm Bel-Sen 2 No'lu Şube idari Sekreteri Nurcan Hükenek ise Buca Belediyesi memurlarının bugün karşı karşıya bırakıldıkları tablonun basit bir ücret tartışması olmadığını söyledi. Ortada açık bir irade gaspı ve geri adım dayatması olduğunu belirten Hükenek; "Bilindiği üzere; 1993 yılında Gaziantep Belediyesi ile başlayan toplu iş sözleşmesi süreci, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 2008 yılında verdiği tarihi kararla kamu emekçilerinin toplu sözleşme hakkını kesin ve tartışmasız biçimde güvence altına almıştır. 6289 sayılı Kanun ile getirilen muafiyet kapsamında ise; SGK ve vergi borcu bulunsa dahi, 2012 yılı öncesinde toplu iş sözleşmesi yapan belediyeler açısından herhangi bir engel bulunmamaktadır. Ayrıca bu muafiyet süresi, sekiz dönem toplu iş sözleşmesini kapsayacak şekilde 2027 yılının sonuna kadar uzatılmıştır. Ve en önemlisi; bu düzenleme kapsamında yapılan ödemeler nedeniyle kamu görevlileri hakkında idari ve mali takibat yapılamayacağı açıkça hüküm altına alınmıştır. Tüm bu açık hukuki çerçeveye rağmen yaşananlar ortadadır: Önceki toplu iş sözleşmesinden doğan 7 aylık alacağımız hala ödenmemiştir" dedi.

"HAKKIMIZ OLANI ALACAĞIZ"

Birlik çağrısında bulunan Hükenek, "Defalarca ödeme sözü verilmesine rağmen bu sözler yerine getirilmemiştir. Bununla da yetinilmemiş; 30 Mart 2026 tarihinde imza altına alınan toplu iş sözleşmesinden doğan haklarımız geriye çekilmiştir. Belediye yönetimi ile karşı karşıya geldiğimiz bu sürecin kamuoyu tarafından doğru anlaşılmasını istiyoruz. Bizler toplu iş sözleşmesinden zam alamadığımız için değil; mevcut hakkımız 7 aydır ödenmediği için ve daha da ötesi, ödenmeyen bu haklarımızın gasp edilip tırpanlanmasına karşı eylem yapıyoruz. Yani mesele bir talep değil, mevcut hakkın teslim edilmemesidir. Bu durum kabul edilebilir değildir. Bu durum, kamu emekçisini borç batağına sürükleyen, çaresizliğe iten bir anlayışın sonucudur. Bizler bu çaresizliği kabul etmiyoruz." diye konuştu.

HİÇ KİMSE ALTINA İMZA ATTIĞI SÖZLEŞMEYİ YOK SAYAMAZ

Ortada çift yönlü bir hak ihlali olduğunu belirten Hükenek; "Biz buradan açık konuşuyoruz: Hiç kimse, imza attığı bir sözleşmeyi sonradan yok sayamaz. Hiç kimse, dün kabul ettiğini bugün keyfi biçimde geri almaya kalkamaz. Biz bu sürecin pasif izleyicisi olmayacağız. Haklarımızı tartışmaya açtırmayacağız. Geriye gidişi kabul etmeyeceğiz. Eğer bu yanlışta ısrar edilirse; Süreç yalnızca masa başında değil, sahada da karşılık bulacaktır. Tüm yasal ve demokratik haklarımızı kullanarak bu dayatmanın karşısında duracağız. Tüm çalışma arkadaşlarımıza çağrımızdır: Sessizlik kaybettirir, birlik kazandırır. Yan yana duralım, omuz omuza verelim. Haklarımızı istiyoruz, hakkımız olanı alacağız" ifadelerini kullandı. Bayraklı ve Karşıyaka Belediyelerinde de memurlar öğle saatlerinde hizmet binası önünde toplanarak belediye başkanlarının uzlaşmaz tutumunu protesto etti.