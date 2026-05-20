Afyonkarahisar'da iki çocuğun kavgasına baba müdahalesi kan dondurdu! Tekme tokat öldüresiye darp etti! Afyonkarahisar'da Ali A., oğluyla kavga eden 12 yaşındaki çocuğu öldüresiyle dövdü. Ali A., sokakta yakaladığı çocuğu defalarca yumruk atıp, tokatladığı ve havaya kaldırıp yere fırlattığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Darbedilen çocuğun ailesi, Ali A.'dan şikayetçi oldu. DHA









Merkeze bağlı Susuz beldesinde geçen hafta akşam saatlerinde, aynı mahallede yaşayan ve ikisi de 12 yaşında olan 2 çocuk, bilinmeyen nedenle kavga etti.

Çocuklardan biri kavganın ardından eve giderek, durumu babası Ali A.'ya anlattı. Bunun üzerine Ali A., oğlundan diğer çocuğun ismini öğrenerek sokağa çıkıp arama başladı. Ali A., yolda karşılaştığı çocuğa saldırıp tokat ve yumruk dövdü, sağa sola savurup, yere fırlattı.