Online reklam tuzağı ile milyonluk vurgun

AFYONKARAHİSAR'DA yaşayan bir vatandaş internet üzerinden görmüş olduğu reklam üzerinden irtibat kurduğu şüphelilerin yönlendirmesi neticesinde toplamda 8 milyon 227 bin TL dolandırıldığını kaydederek şikayetçi oldu. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri Afyonkarahisar merkezli Burdur, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır ve Adana'da eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda olaya karıştığı belirlenen 8 kişi gözaltına alındı. Yakalanan şahısların tamamı adliyeye sevk edilirken, şahıslardan 5'i çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.